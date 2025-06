Copa Oro 2025: Postura oficial de TV Azteca Deportes

La Copa Oro 2025 ha comenzado. El certamen de Concacaf con el que les habíamos llevado las emociones de la Selección Mexicana en años pasados, en esta ocasión no podremos hacerlo. Sin embargo, nos estamos preparando para un evento más grande, la Copa del Mundo de 2026 con sede en México, Estados Unidos y Canadá.

Comunicado Oficial sobre la Copa Oro. pic.twitter.com/PGguYop07Q — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) June 15, 2025

“En Azteca Deportes siempre hemos estado con México, con la Selección, y sobre todo, con su gente.

“En esta ocasión no transmitiremos la Copa Oro. No porque no queramos, sino porque creemos en lo justo, en ofrecer la mejor transmisión sin condiciones ni costos absurdos.

“Sabemos que contamos con la preferencia de millones, y por eso sentimos mucho que no puedan verlos y disfrutar con los mejores. Pero no se preocupen, que en el Mundial 2026, allí vamos a estar”.

Durante la Copa Oro 2025, la Selección Mexicana se va a enfrentar a República Dominicana, Surinam y Costa Rica en la Fase de Grupos, rivales con los que el equipo dirigido por Javier Aguirre comparte el Grupo A.

A pesar de no poder transmitir los partidos, les llevaremos toda la cobertura informativa sobre el evento, seguimiento de los partidos minuto a minuto, crónicas y reacciones porque sabemos que aunque no podamos tener los juegos, somos del agrado de millones.

Azteca Deportes