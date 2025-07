Imágenes sensibles: Santiago Gimenez muestra su fuerte lesión sufrida en la final de la Copa Oro

El pasado domingo 6 de julio del 2025, Santiago Gimenez sufrió una lesión en la final de la Copa Oro 2025 contra Estados Unidos. El delantero recibió la atención medica en el terreno de juego pues su dedo medio izquierdo terminó lesionado.

El atacante de México compartió en sus redes sociales una foto de su mano izquierda con su lesión y el dedo totalmente chueco.

Al momento de su lesión, Santiago recibió atención medica, le pusieron un vendaje y se mantuvo en el terreno de juego.

Durante el juego, no se alcanza a preciar de gran forma el motivo por el que se lesiona. Algunos mencionan que jugador estadounidense Chris Richards le pisó la mano, pero no hay una toma que pueda aclarar como fue que se lesiono el delantero del Milán.

Al finalizar el partido, Santiago recibió otro vendaje para su lesión. Hasta el momento, no han detallado la gravedad de la lesión de su dedo. Se especula que puede ser de una fractura o algo menos grave como haberse dislocado la articulación interfalángica proximal. Se espera que le realicen los estudios correspondiente para determinar la gravedad de su lesión.

