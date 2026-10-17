ÚLTIMA HORA: Cruz Azul anuncia salida de su DT en pleno Apertura 2026

Raúl 'Potro' Gutiérrez ha dejado de ser el director técnico del Cruz Azul Femenil, informó este viernes 16 de octubre la institución cementera a través de un comunicado compartido en sus redes sociales en donde destacaron que se trató de una salida alcanzada en común acuerdo.

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Potro Gutiérrez, cesado de la dirección técnica de Cruz Azul Femenil

En Cruz Azul Femenil no gustó la presencia de Potro Gutiérrez en las celebraciones del 110 aniversario del Club América, acérrimo rival de los Cementeros, por lo que en cuanto vieron a su DT con la playera de las Águilas comenzaron a considerar su salida.

Finalmente, después de especulaciones, la directiva cementera anunció la salida del director técnico del equipo Femenil, quien habia llegado en agosto de este año y dirigió seis partidos con un saldo de tres victorias e igual numero de derrotas.

“CF Cruz Azul informa que, de mutuo acuerdo, la Dirección Deportiva Femenil y el profesor Raúl Gutiérrez han decidido dar por terminada su etapa al frente del primer equipo. Ambas partes coincidieron en que el contexto actual era complejo para el desarrollo del proyecto, y la mejor alternativa desde el plano deportivo y de gestión era dar paso a un interinato, el cual será encabezado inmediatamente por el profesor Joaquín Moreno”, informó el equipo a través de un comunicado de prensa.

Gutiérrez es el segundo entrenador cesado en Cruz Azul Femenil en lo que va del torneo tras la salida de Israel del Real quien estuviera en el banquillo celeste durante la goleada de 10-0 ante América. Joaquin Moreno tomará el cargo de manera inmediata, mientras que Marco Sánchez Yacuta será el técnico interino.

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