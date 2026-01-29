Este es el precio de los boletos de la pelea de Alfredo Adame y Carlos Trejo en Ring Royale

La pelea entre Alfredo Adame y Carlos Trejo es una de las más esperadas por los aficionados del Ring Royale, evento creado por el influencer mexicano Poncho de Nigris . Ambas celebridades se subirán al ring el día 15 de marzo y la lucha se llevará a cabo en el Arena Monterrey, ubicado en Nueva León.

Muchos se preguntarán cuánto cuestan los boletos para poder presenciar dicha pelea y los mismos ya están disponibles para su compra a través del sistema Superboletos. Sin embargo, los precios dependerán dela zona y ubicación que elijas. Los valores más bajos comienzan desde los 628 pesos mexicanos hasta los más caros que cuestan 6.820 pesos. A continuación te dejamos una lista con todas las opciones:

VIP: $6,820

Ring Side: $5,600

Diamante: $4,746

Retráctil Oro: $3,263

Doritos: $2,259

Osel: $2,259

Coke Studio: $2,259

McCormick: $2,259

Barrera Platino: $2,259

Megacable: $1,946

Plus Ultra: $1,946

Banco Azteca: $1,946

Barrera Oro: $1,946l

Bar & Grill Oro: $1,569

Bar & Grill Platino: $1,569

Butaca Oro: $1,381

Butaca Platino: $1,381

Super Palco: $1,381

Preferente Platino: $1,130

Preferente Oro: $1,130

Luneta Platino: $879

Luneta Oro: $879

Discapacitados: $879

Balcón: $628

Carlos Trejo busca noquear a Adame en el Ring Royale

Con una enemistad que perdura durante años, Trejo afirmó en una entrevista con De Primera Mano que su pelea con Alfredo Adame es personal y solo busca vengarse de él en el Ring Royale.

“Si llega al ring, lo termino de destacar y me voy a cenar, como es. Sí, fue sorpresa para él, su cara se descompuso”, fue lo que comentó Trejo. Ante la duda, el ‘Cazafantasmas’ explicó que tanto él como Adame tienen un contrato firmado, por lo que deberán asistir obligatoriamente al evento. En caso contrario, estarían fallando al contrato ya firmado.

Según las palabras de Trejo, Adame quedó espantado por la pelea, ya que en principio iba a luchar contra Wendy Guevara. Además, afirmó que peleará “con todo” y que no se trata de ninguna estrategia de marketing ni nada por el estilo. Su deseo es vencer a su rival por nocaut: “Mi reto es mandarlo al hospital”, sentenció.

Una pelea con mucha historia

Tanto Trejo como Adame llevan planeando esta pelea desde hace más de 6 años. En julio de 2019, se realizó una conferencia de prensa para presentar una lucha entre ambas celebridades. Sin embargo, la misma no se realizó debido a que Carlos Trejo le arrojó una botella de agua en el rostro a Alfredo Adame.

En principio, Wendy Guevara iba a ser la luchadora que se enfrente a Adame en el Ring Royale, pero la mexicana no se podrá presentar por cuestiones de salud. Posteriormente, se esperaba que pelara Sergio Mayer en su lugar, pero no pudo por su agenda de trabajo y, finalmente, Trejo fue el elegido para este duelo.