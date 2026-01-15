Esto es lo que cuesta ir a ver la pelea de box de Karely Ruiz vs Marcela Mistral en Ring Royale

La pelea entre Karely Ruiz y Marcela Mistral será uno de los principales atractivos del Ring Royale 2026, el evento de box producido por Poncho de Nigris que se celebrará el 15 de marzo en la Arena Monterrey. Este combate tiene todas las miradas encima por la conflictiva historia entre ambas figuras, lo que hace que nadie quiera perdérselo.

Junto con la pelea entre Aldo De Nigris y Nicola Porcella , esta batalla, denominada como "el duelo de las divas" será el gran plato fuerte de la velada. Con los boletos ya disponibles desde el mes pasado, el interés va en aumento y cada vez quedan menos localidades disponibles, por lo que hay que actuar con velocidad.

¿Cuánto cuestan los boletos para la pelear entre Marcela Mistral y Karely Ruiz en el Ring Royale?

La organización de Ring Royale ofrece una amplia gama de precios para cubrir prácticamente todos los sectores de la Arena Monterrey. Las entradas van desde los 628 pesos hasta los 6,820, todo dependiendo de la cercanía al ring y del tipo de experiencia que se busque.

Las localidades más exclusivas son VIP (6,820 pesos) y Ring Side ($5,600), pensadas para quienes quieren vivir la pelea a escasos metros del cuadrilátero. Un escalón más abajo aparecen zonas como Diamante (4,746 pesos) y Retráctil Oro (3,263 pesos).

En el rango medio se concentran varias secciones temáticas, todas con un precio de 2,259 pesos, mientras que otras como Megacable, Plus Ultra, Banco Azteca y Barrera Oro se ubican en $1,946. También hay opciones intermedias como Bar & Grill Oro y Platino (1,569 pesos) y Butaca Oro, Platino y Super Palco (1,381 pesos).

|Instagram @ringroyalefights

Para quienes buscan alternativas más accesibles, los boletos Preferente Oro y Platino cuestan 1,130 pesos, las zonas Luneta y Discapacitados 879 pesos, y el Balcón, el boleto más económico, 628 pesos. Todas las entradas se adquieren a través de la web de Superboletos.