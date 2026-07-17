¿Cuánto vale el Atlante FC? El HUMILDE precio de toda la plantilla para Apertura 2026

El conjunto del Atlante ha regresado a la primera división de la Liga BBVA MX y el Apertura 2026 será su primera prueba. El llamado equipo del pueblo, ha ilusionado a su afición que buscan poder alentar en cada juego a su club en la máximo circuito.

La directiva ha armado un equipo competitivo pero que a comparación de otros clubes del futbol mexicano, tiene un valor menor que ha llamado la atención.

EL PADRE DE TODOS LOS CLÁSICOS 🎩 pic.twitter.com/ySTdyoLgjz — Atlante FC 🐎⚽️ (@Atlante) July 16, 2026

El precio de la plantilla del Atlante

Atlante tiene un valor de 10.10 millones de euros segun transfermarkt, lo que la convierte en la plantilla más barata de la competición.

El segundo equipo más barato es Querétaro con un valor de 21.03 millones de euros, por lo que existe una diferencia importante a considerar.

Miguel Herrera tendrá una importante prueba con el equipo de poder competir con el titulo y tener un proyecto que de resultados a corto, mediano y largo plazo.

Por el momento, revelaron que no habría más fichajes pero al todavía no cerrarse el mercado de fichajes, podrían terminar contratando a nuevos jugadores.

Los 3 jugadores más caros del Atlante

En la plantilla del equipo, hay tres jugadores que destacan por su valor en el marcado, los cuales son:



Jhojan Julio mediocentro con un valor de 1.2 millones de euros.

Luis Puente delantero con un valor de 1 millón de euros.

Diogo Bagui defensa central con un valor de 1 millón de euros.



La primera alineación del Necaxa

La primera alineación de Miguel Herrera con el Necaxa son:

12.- Luis Jiménez

3.- Agustín Oliveros

4.- Alexis Peña

33.- Raúl Martínez

88.- Carlos Vargas

6.- Daniel Leyva

8.- Lorenzo Faravelli

11.- Juan Torres

9.- Julián Carranza

10.- Javier Ruiz

30.- Ricardo Monreal

D.T. Martín Varini