Predicen que la Selección Mexicana alcanzará el quinto partido

El estratega financiero británico Joachim Klement predice que la Selección Mexicana, dirigida por el técnico argentino Gerardo ‘Tata’ Martino llegará al ansiado quinto partido de la Copa del Mundo Qatar 2022.

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El analista hizo una predicción sobre cómo se desarrollará el Mundial de futbol desde la fase de grupos, es decir, basándose en los números indicó qué selecciones avanzarán en cada uno de los sectores.

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A la Selección Mexicana avanzará a los octavos de final como segundo lugar del Grupo C por debajo de su similar de Argentina dejando a Polonia y Arabia Saudita eliminados del máximo torneo del futbol mundial.

Ya en los octavos de final, México realizará una de las grandes sorpresas de la Copa del Mundo Qatar 2022 ya que dejará fuera a la potente selección de Francia, una de las máximas favoritas para llevarse el torneo.

México elimina a Francia en octavos de final

Según el modelo matemático la escuadra azteca se vera las acaras ante Inglaterra en los cuartos de final.

“El tercer cuarto de final ve a Inglaterra enfrentarse a México y después de la fuerte actuación de México en octavos de final ante Francia, la selección inglesa está avisada. Con una impresionante demostración de fuerza, el equipo de Gareth Southgate vence a México gracias a dos goles de Harry Kane que le sitúan en lo más alto de la tabla de goleadores para el torneo. Al final, logrará lo que ningún jugador antes que él ha hecho nunca, ganar la Bota de Oro dos veces seguidas”, se publica en el escrito de Joachim Klement.

De acuerdo con la referencia, la selección de Inglaterra llegará hasta la final de Qatar 2022 enfrentándose a su similar de Argentina donde el equipo de Lionel Messi alza por tercera vez en su historia el trofeo de la FIFA.

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En su camino de los argentinos hasta el campeonato, eliminará en ‘octavos’ Dinamarca, a Países Bajos en ‘cuartos, para luego eliminar en las semifinales a España.

Cabe señalar que el modelo matemático que propone Joachim Klement predijo los últimos campeones del mundo, por ejemplo, en Brasil 2014 comentó que sería Alemania la ganadora y en Rusia 2018 indicó que Francia se llevaría el trofeo a casa.

