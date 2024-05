Estados Unidos presenta su prelista para la Copa América

Este lunes 20 de mayo del 2024, la Selección de Estados Unidos publicó en sus redes sociales su lista de convocados para los juegos amistosos que tendrán de cara a la Copa América de 2024.

El primer juego amistoso que tendrán será el ocho de junio del 2024. Se medirá ante Colombia en el Estadio Commanders Field, el juego será a las 15:30 horas tiempo del centro de México.

El segundo partido que tendrán será el 12 de junio ante Brasil en el Estadio Camping World en Orlando Florida. Una prueba muy importante para el equipo de las barras y las estrellas.

El entrenador, Gregg Berhalter, seleccionó a los 27 jugadores que podrán jugar los dos encuentros amistosos.

Porteros: Ethan Horvath (Cardiff City/WAL), Sean Johnson (Toronto FC/CAN), Matt Turner (Nottingham Forest/ENG).

Defensas (9): Cameron Carter-Vickers (Celtic/SCO), Kristoffer Lund (Palermo/ITA), Mark McKenzie (Genk/BEL), Shaq Moore (Nashville SC), Tim Ream (Fulham/ENG), Chris Richards (Crystal Palace/ENG), Antonee Robinson (Fulham/ENG), Miles Robinson (FC Cincinnati), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach/GER).

Mediocampistas(8): Tyler Adams (Bournemouth/ENG), Johnny Cardoso (Real Betis/ESP), Luca de la Torre (Celta Vigo/ESP), Weston McKennie (Juventus/ITA), Yunus Musah (AC Milan; ITA), Gio Reyna (Nottingham Forest/ENG), Malik Tillman (PSV Eindhoven/NED), Timmy Tillman (LAFC)

Delanteros (7): Brenden Aaronson (Union Berlin/GER), Folarin Balogun (Monaco/FRA), Ricardo Pepi (PSV Eindhoven/NED), Christian Pulisic (AC Milan/ITA), Josh Sargent (Norwich City/ENG), Tim Weah (Juventus/ITA), Haji Wright (Coventry City/ENG).

