Los Wolves ya tienen amarrado a reemplazo de Raúl Jiménez

A pocos días de que se cierre el marcado invernal de transferencias y envueltos en una crisis de resultados en la Premier League, los Wolves están cerca de firmar al reemplazo de Raúl Jiménez en la delantera.

Se trata del atacante hispano-brasileño Willian José, actual jugador de la Real Sociedad de San Sebastián , quien en la presente temporada de LaLiga no ha tenido la continuidad esperada, por lo que ve con buenos ojos el salir del cuadro Txuri-urdin.

El Wolverhampton suma 6 partidos sin conocer el triunfo en la Premier League, e incluso, han caído con equipos sotaneros como el Brighton y el West Bromwich Albion, lo cual acercan a los ‘lobos’ a los puestos de descenso.

Por si fuera poco, Raúl Jiménez, quien se lesionó en un fuerte choque ante David Luiz en el partido entre el Arsenal y los Wolves el pasado 29 de noviembre, continúa como máximo goleador del equipo con apenas 4 anotaciones, lo cual deja en evidencia el pobre nivel de la zona ofensiva del conjunto licántropo.

El entrenador portugués Nuno Espirito Santo ha probado diferentes fórmulas en el ataque, utilizando al joven de 18 años Fabio Silva, quien ha logrado dos goles y de apoco se acopla al ritmo de los Wolves , además, ha intentado con el mediocampista Morgan Gibbs-White como punta y con Patrick Cutrone como revulsivo, siendo este último la mayor referencia en ataque luego de que los licántropos pidieron su regreso al equipo para el último semestre de la temporada.

Nuno Espirito Santo confirma negociaciones con Willian José

de cerrar la contratación de Willan José, buscando llenar el hueco dejado por Raúl Jiménez quien aún se encuentro en rehabilitación tras sufrir una fractura de cráneo.

“Las negociaciones están en curso, pero todavía no hay nada firmado, así que por el momento prefiero no hablar demasiado de la situación. Cuando Willian José sea jugador de los Wolves hablaré más en profundidad al respecto, pero aún no hay nada firmado”, aseguró el estratega portugués.