No puedo esperar para jugar en Old Trafford: CR7

La estrella portuguesa, Cristiano Ronaldo, declaró que no puede esperar para jugar en Old Trafford, estadio del Manchester United, su nuevo equipo y en el que vivirá su segunda etapa como “Diablo Rojo”, el jugador lusitano firmó por dos años con el cuadro inglés.

“Manchester United es un club que siempre ha tenido un lugar especial en mi corazón, y me han abrumado todos los mensajes que he recibido desde el anuncio del viernes. No puedo esperar para jugar en Old Trafford y reencontrarme con todos los hinchas nuevamente”, estas fueron las palabras de CR7 para el sitio oficial del Manchester United.

El “Comandante” expresó su deseo de tener una temporada exitosa con el equipo que lo puso en la órbita del mundo del futbol, Crisitano jugó en el United entre 2003 y 2009, ganando una Champions League.

Ole Gunnar Solskjaer encantado con Cristiano Ronaldo

“Te quedas sin palabras para describir a Cristiano. No solo es un jugador maravilloso, sino también un gran ser humano”, aseguró el actual entrenador de los “Diablos Rojos”, Ole Gunnar Solskjaer, entrenador de los “Red Devils”, quien se mostró encantado” con el fichaje del delantero.

Solskjaer sostuvo que confía en que Cristiano Ronaldo seguirá impresionando a todo, además apuntó que la experiencia que tiene será “vital” para los jugadores más jóvenes del plantel.



¿Cuánto ganará Cristian Ronaldo en el Manchester United?

Cristiano volverá al “Teatro de los Sueños”, lugar donde se convirtió en leyenda, pues marcó 118 goles en 292 partidos, estos números lo catapultaron al Real Madrid en 2009. El ex Real Madrid firmó por dos años con el entidad roja y con un contrato que podría llegar a 27 millones de dólares.

Ronaldo tiene más de 30 trofeos, es el primer jugador en ganar tres lugas de los cuatro principales países, pues ganó en Inglaterra, Italia, España.

