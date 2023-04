Prensa internacional pide que Red Bull no le haga trampa a Checo Pérez

Las cosas en Red Bull siguen color de hormiga. Desde el año pasado, Checo Pérez y Max Verstappen pilotos de la escudería austriaca han estado una constante batalla dentro de la pista y en ocasiones fuera de ella. Todo empezó en el GP de Brasil, cuando el neerlandés no lo dejó pasar para asegurar la tercera posición de la temporada del año pasado.

Muy diferente a lo que ocurriera en el 2021, cuando el tapatío fue clave para que el actual bicampeón del mundo consiguier su primer título en la Formula 1; en una de las maniobras más impresionantes cuando detuvo a Lewis Hamilton, y a la poste Max ganará en la última vuelta el campeonato.

Checo Pérez y Max Verstappen lideran la Formula 1

Luego de tres carreras, los dos pilotos de Red Bull son tienen el 1-2 de la Campaña 2023, con dos triunfos para Verstappen, por uno del mexicano. Desafortunadamente Australia no fue tan bueno para Checo, que tuvo que salir desde los pits, pero logró colarse hasta el quinto puesto para sumar puntos y seguir en el segundo sitio.

Prensa española defiende a Checo Pérez de Red Bull

De acuerdo con la prensa española, los autos de Red Bull no están iguales, y le dan preferencia a monoplaza de Max, lo que no ayudaría a Pérez para realmente pelear por el campeonato de este año.

“Espero que no haya mano negra (en el auto de Checo Pérez). Siempre que dicen que hay ‘dos coches iguales’, nunca son iguales. Me da la sensación de que a veces el equipo se pueda relajar mecánicamente en alguno de los dos monoplazas. Siempre en un equipo tú le das los mejores mecánicos a tu supuesto piloto número uno, tienes más atención, los ingenieros... Yo creo que el coche de Verstappen evidentemente tiene más atención, pero quiero pensar que no hay mano negra”, aseguró Miguel Portillo en DAZN.

Además, Roldán Rodríguez, también de la misma cadena, dijo que el ambiente en la escudería austriaca le juega en contra a Checo, pues de acuerdo a él, los Verstappen tienen mucha influencia en el equipo: “La familia Verstappen le hace de menos todo el rato. Ya no te digo Max en situaciones como Brasil, pero el entorno Verstappen le hace de menos; y luego tienes a un Helmut Marko al que alguien tiene que parar los pies”.