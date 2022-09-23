Presentan cartelera completa y definitiva de Triplemanía XXX

Este viernes se presentó el cartel completo de Triplemanía XXX, evento que se celebrará el 15 de octubre en la Arena Ciudad de México y en la que habrá siete contiendas que prometen pasar a la historia por estar enmarcadas en el aniversario de los 30 años de AAA.

Las localidades aún están a la venta, y de los mejores lugares escasean los boletos, para la velada que arrancará a las 7 de la tarde del sábado 15 de octubre.

La cartelera definitiva de Triplemanía XXX

Lucha estelar: Duelo máscara contra máscara entre Villano IV y Pentagón Jr

Lucha semifinal: Duelo de cabellera contra cabellera entre Pagano y Cibernético

Lucha de megacampeonato: Hijo del Vikingo se medirá ante Fénix en el pleito estelar

Lucha por el campeonato reina de reinas: Taya se enfrentará ante Kamille, exponiendo su título

Lucha por el campeonato de tercias: La Nueva Generación Dinamita, chocará ante Sam Adonis, Brian Cage, Johnny Mundo y Psycho Clown, Laredo Kid y Bandido.

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Lucha de parejas: Toxin y Látigo; Myzteziz Jr y Komandez; Arez y Willie Mack; y Dragon Lee y Dralístico.

Lucha por la Copa Triplemanía: La Hiedra, Niño Hamburguesa, Sexy Star, Chessman, Taurus, Microman, Diva Salvaje, Jessy Ventura, Mamba, Aerostar, Lady Shani, Mr. Iguana, entre otras sorpresas.

Lucha inicial: Contienda Universo Marvel

Las palabras de Fénix al saberse retador por el megacampeonato

“Gracias por su participación, estoy sorprendido y contento de que me hayan elegido como retador. Esta lucha tenía que pasar, estoy preparado y enfocado para demostrar lo que es lucha libre.

“Sé que saldremos mi hermanos y yo con resultados favorables, que nos seguirá posicionando entre los mejores.

“En Triplemanía, El Hijo del Viikingo caerá a mis pies. No soy escalón de nadie, pero sí soy una ventana al nuevo talento para que se le reconozca en muchos lados.

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“Tenemos una oportunidad de regalar al mundo, una gran lucha. Si en Triplemanía 30 tengo la oportunidad de volverlo a ganar, mi visión es dignificar el deporte, que hay mucho talento, que hemos sufrido, que ponemos nuestra vida para ser reconocidos y la lucha libre mexicana sea reconocida.

“Aquí no somos payasos, nuestra cultura nos enseña a ser luchadores, lo hacemos todos los días, la llevo en mi corazón, en este 30 aniversario es mi oportunidad de demostrar que la lucha mexicana y Fénix, son los mejores”.

Lucha Azteca transmitirá Triplemanía XXX este 15 de octubre

El evento más esperado, la Triplemanía XXX, se celebrará este 15 de octubre en la Arena Ciudad de México, en donde se conocerá la identidad de Villano IV o Pentagón Jr, al ser el duelo estelar de esta magna función.

No puedes perderte la cobertura y la transmisión de la Triplemanía XXX por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación.

