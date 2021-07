Presidente del Real Madrid faltándole el respeto a iconos de su club

El día de hoy el diario digital español, El Confidencial, hizo publicas unas grabaciones del 2006 sobre el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, el cual se encuentra faltandole el respeto a iconos del cuadro merengue. Los dos jugadores en cuestion son Iker Casillas y Raúl González Blanco.

Los audios han salido como una sorpresa, debido a que ellos son los jugadores con mejor posicionamiento para el club. Además, actualmente Iker Casillas es embajador y vicepresidente de la fundación para el club, mientras que, Raúl González es entrenador del Real Madrid Castilla Club de Fútbol.

El llamado “Papa Pérez” por la afficion es encontrado en haber llamado a los dos jugadores como,"las dos grandes estafas del Madrid”. Empieza atacando al portero Iker Casillas diciendo, “Ya se ha visto que el otro portero era mejor que Casillas. Pobre hombre, no tiene dos dedos de frente. Además se le nota cuando se lleva mejor o peor con su novia, se le nota, está ausente. Es como un niño pequeño. Es como un perrito faldero. Una cosa infantil, Casillas no es portero para el Real Madrid, qué quieres que te diga. No lo es. No lo ha sido nunca... Pero bueno, es una de las grandes estafas.

Después, su ataque fue para el delantero Raúl, Malos son... Raúl es malo, se cree que el Madrid es suyo. Utiliza todo lo que hay en el Madrid, todo lo ha desarrollado para su propio beneficio. Él y su representante. El culpable de que el Madrid vaya mal... Mira, yo me he ido entre otras cosas por él”. “Es un tío negativo, está destrozando al Madrid, la moral de los jugadores para que digan: “Es que es el Madrid el que está mal, no Raúl”. “Es terrible, lo malo que es el chaval. Yo no puedo con ese problema y como no puedo con ese problema... pues oye, ya he estado seis años, he sido feliz...”

Respuesta de Florentino Pérez

El presidente mandó un comunicado que fue publicado en la página web del equipo defendiendo sus reclamaciónes sobré los iconos del equipo. Segun él, los audios eran conocidos desde 2015, entonces considera que no son nueva noticia.

En el comunicado explica, “Las frases reproducidas se pronuncian en conversaciones grabadas clandestinamente por D. José Antonio Abellán, quien lleva muchos años intentando venderlas sin éxito. Sorprende ahora que, a pesar del tiempo transcurrido, las recoja hoy el diario El Confidencial”.

“Son frases sueltas de conversaciones sacadas del amplio contexto en el que se producen”.

“Que se reproduzcan ahora, tras haber transcurrido tantos años desde que tuvieron lugar esas conversaciones, entiendo que obedece a mi participación como uno de los promotores de la Superliga”.

“He puesto el asunto en manos de mis abogados que están estudiando las posibles acciones a ejercitar”.