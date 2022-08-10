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Fútbol

Las primeras palabras de Alexis Sánchez con el Marsella

La Ligue 1 se hizo de una nueva estrela, pues el Olympique de Marsella recibió a su nueva figura, el experimentado delantero chileno, Alexis Sánchez

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Escrito por: Salvador Hernández

El Olympique de Marsella oficializó el fichaje del delantero Alexis Sánchez, esto luego que el chileno de su compromiso contractual con el Inter de Milán y al llegar a su nuevo destino, la afición del cuadro francés estrelló en júbilo por llegada del astro andino.

Lo de la afición me sorprendió. Aman al club. En lo físico me he estado entrenando en la ciudad de Milán. Me falta tener más contacto con el balón y ajustar algunos detalles, pero físicamente me encuentro bien”, explicó Sánchez entorno a su estado futbolístico.

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El presidente del Marsella presentó a Alexis Sánchez con detalles de su carrera profesional, destacó su experiencia profesional y en la Selección de futbol de Chile, además alabó sus características dentro del campo y su mentalidad competitiva en todo momento.

“Gracias por cumplir tu palabra (Alexis Sánchez) por creen el proyecto”, mostró su entusiasmo por la llegada del jugador y reiteró que el objetivo del club es desarrollar jugadores.

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La multifuncionalidad de Alexis Sánchez

En un comunicado oficial, el subcampeón de Francia anunció que el chileno pasó con éxito los exámenes médicos. Además, Sánchez ofreció su multifuncionalidad dentro de la cancha, pues ha jugado de nueve, por el sector de la izquierda y derecha, sin dejar de lado que también puede desempeñarse detrás del nueve.

“Es un equipo que tiene mucha historia, el más grande de Francia, que es el único que ha ganado la Champions”, explicó Alexis, tras ser cuestionado sobre su conocimiento del club, además se presume que el atacante estará disponible de inmediato para el entrenador croata Igor Tudor.

Trayectoria de Alexis Sánchez en el futbol

El “Niño Maravilla” de 33 años tendrá una nueva aventura en su trayectoria, pues tuvo experiencias en algunos clubes más importantes del mundo, como Arsenal, Manchester United, Barcelona e Inter Milán. A nivel de Selección Nacional, el jugador acumula 143 encuentros y 17 títulos, entre ellos la Copa América en 2015 y 2016.

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