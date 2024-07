El primer título que disputaría Mbappé con el Real Madrid

El astro francés Kylian Mbappé, nuevo jugador del Real Madrid, señaló en la conferencia de prensa de su presentación este día que espera jugar la Supercopa de Europa, pero que dependerá del técnico Carlo Ancelotti y de él a la hora de estar listo para el equipo y que trabajará “para eso.

¿Cuál podría ser su primer juego por un título de Mbappé en el Real Madrid?

El camino de Argentina al bicampeonato de Copa América | Summer Show

“Es un título y ganarlo en el primer partido puede ser una cosa única. Tengo ganas de jugar, pero es una pregunta para el míster”, señaló el jugador francés sobre su presencia en el choque entre el ganador de la Champions League y el de la Europa League, el Atalanta italiano, el 14 de agosto en el Estadio Nacional de Varsovia.

En este sentido, apuntó que está en contacto con el personal médico del club merengue para seguir el programa establecido y estar preparado de la mejor manera para poder conseguir grandes títulos.

“La verdad es que hemos hablado esta mañana con (Antonio) Pintus (preparador físico) y con las personas que me rodean para prepararme un buen programa para estar adaptados lo más rápido posible. Ha sido una temporada muy larga, con siete competiciones. Y viene una temporada muy larga también. Hemos hablado esta mañana y vamos a seguir el programa establecido para prepararme de la mejor manera y conseguir grandes títulos aquí”, apuntó el atacante galo.

“Ellos me van a dar más información los próximos días y, cuando tenga los resultados, me iré de vacaciones y cuando vuelva me dirán cómo prepararme para ayudar al equipo lo más rápido posible”, declaró.

Además, Mbappé se mostró partidario de viajar a la gira de Estados Unidos a final de mes, pero reconoció que la decisión no depende de él.

“Vamos a verlo con el míster y con el club. Si el club quiere que vaya, iré. Depende del club”, finalizó.

Un Santiago Bernabéu lleno dio la bienvenida a Mbappé

Una espectacular presentación tuvo Mbappé en la cancha del Estadio Santiago Bernabéu donde alrededor de 80 mil seguidores del Real Madrid estuvieron presentes. El francés besó su nuevo escudo en repetidas ocasiones, compartió un “¡Hala Madrid!” y tuvo palabras de cariño para la que es su nueva afición.