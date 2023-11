Primera convocatoria de la nueva joya del Real Madrid

El técnico italiano Carlos Ancelotti convoca a la nueva joven perla del Real Madrid el turco Arda Güler para el encuentro de LaLiga española ante la escuadra del Rayo Vallecano que se jugará en el Santiago Bernabé.

Encuentro que no contará con Ferland Mendy, recién recuperado de una sobrecarga muscular, y en el que Aurélien Tchouaméni se suma a las bajas de Dani Ceballos, Eder Militao y Thibaut Courtois.

Arda Güler ve la luz al final de túnel con su primera convocatoria. Tras dos meses y medio de temporada, llega su primera cita después de dañarse el menisco derecho en la pretemporada y sufrir una lesión muscular a finales de septiembre, cuando iba a tener sus primeros minutos ante Las Palmas, como desveló Ancelotti.

La presencia del mediocampista turco, a sus 18 años, es la gran atracción de la convocatoria del Real Madrid. Ante las bajas de centrocampistas como Ceballos, que sigue recuperándose de una lesión muscular, y el francés Tchouaméni, al que pierde mes y medio por una fractura de un dedo del pie en el clásico español, provoca que Ancelotti busque en la cantera citando a Nico Paz.

Pese a entrenarse con el grupo en vísperas del partido y estar recuperado de la sobrecarga muscular que sufrió en el clásico el pasado sábado, Mendy no entra en la convocatoria. Su técnico opta por darle descanso y regresará el miércoles ante el Sporting de Braga en la Champions League.

Vinícius jr y Rodrygo anotará más goles que Belligham

Por otra parte, Ancelotti comentó se mostró convencido de que los delanteros brasileños Vinicius jr y Rodrygo Goes marcarán más goles a lo largo de la temporada que el inglés Jude Bellingham, la sensación madridista en el comienzo de la temporada.

Vinicius ha anotado tres goles y Rodrygo dos, frente a los trece tantos del internacional inglés en los trece partidos oficiales que ha disputado esta campaña.

Pese a la diferencia en la capacidad anotadora, Ancelotti afirmó en conferencia de prensa que sus delanteros brasileños superarán a Bellingham.

“Creo que Rodrygo y Vinícius van a meter más goles a lo largo de la temporada, van a marcar más que Bellingham y más que Joselu (el otro delantero). No tenemos ninguna duda. Lo importante es que cuando ellos no están, están Bellingham y Joselu que lo han hecho muy bien esta primera parte de la temporada, pero los dos van a marcar sin problema, no tenemos prisa en este sentido”, afirmó.