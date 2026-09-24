Conoce la primera gran polémica decisión de Javier Aguirre al mando del Valencia

Fiel a su estilo, Javier Aguirre se despidió de México para arribar a Valencia y solamente aterrizando… dirigir su primera práctica con el equipo. Ante eso, se reporta desde España que el Vasco ya tomó una decisión que probablemente no caiga bien a muchos. El estratega mexicano erradicó el descanso extenso que la plantilla tenía presupuestada y solamente les dará el domingo para relajarse en sus actividades personales.

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¿Por qué Javier Aguirre le quitó el fin de semana de descanso a sus futbolistas?

A las 9:30 de la mañana española de este jueves 24 de septiembre, Javier Aguirre dirigió el entrenamiento junto con su cuerpo técnico, que ya tenía todo listo para iniciar. Allí conoció a sus futbolistas y empezó con esa cercanía que le distingue. Sin embargo, espacios como Actualidad Valencia declararon que el mexicano quitó el descanso prolongado del fin de semana.

Aunque el medio valenciano no indica si el descanso se daría desde el viernes, sí asegura que el sábado había presupuestado día libre. Ante eso, el sello de exigencia del Vasco se impregna desde el primer momento. El domingo sí se les respetará sus descanso, pero la actividad sabatina sucederá, aprovechando la Fecha FIFA extensa de finales de septiembre e inicios de octubre.

En un reto más de levantar a un equipo que luce hasta cierto punto desahuciado, Javier Aguirre toma al Valencia que en años recientes ha sufrido para encontrar proyectos ganadores. No se busca que se corone en la liga doméstica, pero sí que les devuelva la calma y los arrime a los puestos de media-alta tabla. Ahora, tiene días para trabajar con los suyos y volver en algunos días a las actividades de LaLiga.

¿Cuándo será el debut de Javier Aguirre con el Valencia?

La buena noticia de su incorporación es que dos semanas (cerca de 17-18 días siendo más exactos) lucen muy buenas para que todos los nuevos rostros se adapten (recordando que también se nombró a Braulio Vázquez como nuevo Director Deportivo) entre ellos. El debut de Javier Aguirre sucederá en la liga española, cuando visiten al Racing de Santander en el marco de la Fecha 8 de LaLiga… esto el próximo 11 de octubre.