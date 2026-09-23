CONFIRMADO: Leyenda del Valencia respalda a Javier Aguirre: “Levanta la moral, levanta equipos”

Este día el equipo del Valencia anunció la llegada del mexicano Javier Aguirre para tomar la dirección técnica del conjunto ché que atraviesa una de las crisis deportivas más profundas de su historia reciente.

Ubicado en el puesto 19 de la tabla con apenas cuatro puntos, Valencia vive momentos de alta tensión que exigen un cambio inmediato. En medio de este escenario crítico, la figura del ‘Vasco’ ha emergido como el candidato idóneo para al equipo adelante, una postura que apoya firmemente una de las máximas leyendas del club: Santiago Cañizares.

El histórico guardameta analizó el momento que vive la entidad de Mestalla en el podcast Segunda Jugada, donde desglosó las virtudes del 'Vasco' y explicó por qué su perfil se amolda a la perfección a las urgencias de un vestidor golpeado y golpeado por la dinámica de resultados negativos.

Santiago Cañizares: “Aguirre es un tío que levanta moral, que levanta equipos”

Para Cañizares, la experiencia y el impacto anímico que genera el estratega mexicano son claves para rescatar a un equipo que parece haber perdido la brújula en el terreno de juego.

«(Javier) Aguirre es un tío estimulante, es un tipo que levanta moral, que levanta equipos, que levanta el ego, que en muchas veces es lo que necesita un equipo que viene de sufrir mucho, y en ese sentido encaja perfectamente en este momento puntual», afirmó de forma contundente el exportero del conjunto valenciano.

Santiago Cañizares: “Necesitas un tipo que venga a pagar el fuego”

Asimismo, el exguardameta analizó el pragmatismo que exige la golpeada realidad del Valencia, diferenciando las etapas de urgencia de las etapas de planificación a largo plazo.

«Tienes más posibilidades de acertarle con alguien que tenga experiencia, pero eso no te garantiza que va a triunfar, porque en algún momento hemos visto sufrir y tener dificultad para sacar los objetivos adelante. Si hay que elegir entre un bombero y un arquitecto, yo prefiero elegir un arquitecto, pero cuando no tengo fuego, cuando tengo fuego necesito un tipo que venga a apagarlo, por lo tanto ya te estoy contestando. Habrá tiempo para construir en el Valencia, pero en este momento no tiene tiempo para construir… son tantos errores que llega un momento que el fuego está, así que hay que apagar el fuego y luego iremos poco a poco a construir un proyecto», concluyó Cañizares.

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Con la sombra del descenso acechando, el diagnóstico de Cañizares deja claro el sentir de la afición ché: la prioridad absoluta es salvar la categoría, y el 'Vasco' posee el extintor necesario para contener la emergencia.

