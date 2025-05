Las primeras bajas que tendría Pumas para el Apertura 2025

Efraín Juárez y los Pumas se despidieron del torneo Clausura 2025. Los felinos cayeron ante rayados en suelo regio y ahora ya piensan en el verano de fichajes. Una de las piezas claves del equipo que no seguirá en la institución es Lisandro Magallán, el argentino no concretó la renovación con el club y se despedirá de los auriazules.

“Muy orgullosos de todos los jugadores. Me parece que hoy se plantaron en un campo muy complicado, complejo, pero, sin duda, muy contento con ellos. El trabajo que se ha venido realizando durante dos meses ha sido muy bueno. Nosotros, agradecidos con ellos, con toda la disposición, con el día a día, con el tratar de mejorar, sabemos y creernos mucho en los valores que tiene este club, en los principios donde debe estar y bueno, hoy el equipo fue valiente”, dijo Juárez tras la caída ante Rayados en Monterrey.

Más bajas en Pumas

Otros de los nombres que podrían salir este verano son Rogelio Funes Mori y Robert Ergas. Ambos jugadores no lograron afianzarse en el club este semestre y no son del agrado de la afición felina.

“La realidad es que estamos siempre, todos los días tratando de mejorar tanto en lo individual como en lo colectivo, siempre tratando de representar de la mejor manera al Club Pumas. Creo y todos sabemos la importancia que tiene en México y bueno, con ello conlleva el trabajo con el día a día, el trabajo, la mejora individual, de dar nuestro mejor esfuerzo, de hacer cada día la mejor versión de cada uno de los jugadores”, fue el mensaje del DT de Pumas para la afición universitaria.

Pumas debe ganar un título pronto si o sí

Efraín no pudo llevarse ningún título este primer semestre con los felinos, por lo que la directiva tratará de traerle nuevos nombres en busca de cortar esa racha de 14 años sin levantar un trofeo.

“La realidad que siempre es algo muy importante para mí, poder regresar a esta ciudad, como lo he manifestado varias ocasiones, me lo ha dado futbolísticamente todo, creo que fue donde mejor rendí, donde mejor me sentí, donde pude tener la posibilidad de ser cinco veces campeón y bueno, pues contento con toda la afición y demás”, sentenció Juárez.

