No podía caminar: Boxeadora mexicana tras salir del coma por brutal KO

Hace unas semanas el boxeo mexicano recibió una dura noticia y es que la mexicana Alejandra Ayala, se midió a la británica Hannah Rankin en Escocia, donde la azteca perdió por KO y tuvo que ser inducida a coma, pero ahora, semanas después, ya despertó y dio sus primeras palabras.

Se sabe que el boxeo es uno de los deportes más peligrosos que existen, ya que se expone su integridad en cada pelea, por lo que siempre hay riesgo de enfrentar alguna lesión o mal golpe, tal como le pasó a la mexicana Alejandra Ayala.

Alejandra Ayala da sus primeras palabras tras salir del coma

En entrevista para un canal de YouTube, la pugilista mexicana reveló lo que vivió al despertar del coma, pues según sus palabras, no podía caminar y le costaba mucho hablar, por lo que tuvo miedo al creer que enfrentaría alguna lesión permanente.

“No recuerdo tanto cuando me desperté, pero recuerdo que estaba feliz de ver a mis papás y decir ‘tengo otra vida por delante’. Al despertar no podía caminar, no podía hablar, no podía hacer mil cosas que ahorita hago y los doctores me habían dicho que no podría hacer en año y medio, están sorprendidos”, dijo la mexicana.

Según sus palabras y la opinión de los médicos, Alejandra Ayala no sufrió estragos mayores tras estar en coma debido a que su entrenamiento y preparación fue adecuada, pues más allá de caer por KO, su estado físico era bueno y la ayudó a recuperarse.

“Esta fue mi mejor pelea de las 20 que he tenido como profesional, de hecho, los doctores están sorprendidos y me dijeron que tuvo mucho que ver la excelente preparación que tuve en los tres meses previos a la pelea”, sentenció.

Alejandra Ayala ostenta un récord profesional de 14-6, donde 8 de sus triunfos fueron por la vía del KO, pero de igual forma cayó 2 veces de la misma forma.