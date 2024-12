Las primeras palabras de Mascherano como nuevo entrenador del Inter Miami

Este martes 3 de diciembre del 2024, el nuevo entrenador del Inter Miami, Javier Mascherano fue presentado oficialmente y tuvo su primera conferencia de prensa con el club.

El ‘Jefecito’ toma el banquillo tras la salida de su compatriota Gerardo ‘Tata’ Martino, con el que el Inter realizó una gran temporada regular pero quedó eliminado de manera inesperada en la primera ronda de los ‘playoff’.

Las primeras palabras de Javier Mascherano con el Inter Miami

En un principio, detalló que es un reto mayúsculo en su carrera dirigir al Inter Miami y agrradeció a la directiva por la gran oportunidad que le han brindado. Además, detalló que tiene 20 años de experiencia en el futbol pues a pesar de que lleva solo 3 años entrenando, lo avalan 20 años de carrera.

“Estoy convencido de que puedo hacerlo bien. La experiencia a veces en el fútbol no tiene demasiado sentido. Más allá de que llevo 3 años entrenando, también me avalan los prácticamente 20 años de carrera y todo lo que he vivido”

Por otra parte, agregó que buscará tener un equipo competitivo entendiendo que disputarán el Mundial de Clubes, en cual competirá contra equipos fuertes.

“Sería hipócrita si uno viene y promete títulos. Lo que uno puede prometer es trabajar para tener un equipo competitivo, serán rivales mucho más poderosos y con mucha más historia”.

