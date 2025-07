Keylor Navas: “Es una responsabilidad y un privilegio”

Keylor Navas está muy ilusionado con el proyecto de Pumas. El tricampeón de Champions League quiere convertirse en uno de los referentes del cuadro felino.

“Estoy muy feliz, muy agradecido con Dios. La verdad que es una oportunidad muy linda y por eso estamos contentos de estar aquí. Yo llego en un muy buen momento, estoy muy contento, la verdad que, con muchas ganas de empezar, de darlo todo, de ayudar al club, a mis compañeros, y ojalá que podamos obtenerlo”, dijo el portero de Pumas.

Navas podría debutar en Pumas vs Querétaro

El nuevo guardián del arco universitario será presentado este jueves en Cantera ante los medios de comunicación.

“Todos saben de la historia que hizo Hugo a nivel de su carrera. Yo creo que venir siempre a un club así, donde han tenido grandes jugadores, es una responsabilidad y es un privilegio. Sí, tengo amigos que jugaron aquí, algunos que están jugando aquí. Entonces, yo creo que me dieron comentarios muy buenos”, expresó Navas.

Pumas apura para que el costarricense pueda debutar el viernes ante Querétaro, y así no seguir exponiendo al joven canterano Rodrigo Parra.

“Mi objetivo es, ojalá, que podamos ganar títulos, que yo creo que eso es lo importante. Vamos a luchar, vamos a trabajar, poco a poco irnos adaptando a la institución, a los compañeros, al club. Y, sobre todo, es darlo todo, estar cerca de Costa Rica para una eliminatoria o un Mundial de salida. Yo creo que todo eso suma a bien; al final son los factores que nos ayudan y, bueno, eso es lo importante”, afirmó Keylor.

Los grandes refuerzos que sumó el conjunto felino

Pumas ha sumado grandes refuerzos para este torneo, además de Navas ha incorporado a nombres como Álvaro Angulo, Pedro Vite y Aaron Ramsey.

“Lo que he hecho siempre, lo que he intentado hacer siempre en toda mi carrera: darlo todo en cada partido, en cada entrenamiento, ayudar a mis compañeros en lo que necesiten. Y yo creo que no hay por qué cambiar”, sentenció el guardameta felino.

Pumas quiere acabar con una sequía de 14 años sin levantar un trofeo de Liga BBVA MX.

