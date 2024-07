¿Quién es Prisca Awiti, medallista mexicana en judo de París 2024?

México ha logrado su segunda medalla en los Juegos Olímpicos de París 2024. De la mano de Prisca Awiti en la disciplina de judo, la mexicana tiene su puesto asegurado en el podio tras haber avanzado a la Final en la categoría de -63 kg en la Champ de Mars Arena.

La historia de Prisca Awiti

Nacida en Londres, Inglaterra, la judoca de 28 años de edad participa por segunda ocasión en la justa veraniega representando a México. Anteriormente, en Tokyo 2020, obtuvo el lugar 17 de la competencia.

De padre keniano y madre mexicana, Prisca Awiti Alcaraz pudo haber representado a Reino Unido o Kenia, no obstante, su madre fue el motivo para que la atleta decidiera representar a México desde 2017.

Medallista de plata en el Campeonato Panamericano de Judo en dos ocasiones en 2021 y 2023, y ganadora del bronce en los Juegos Panamericanos de Santiago, ahora la judoca busca su primera presea olímpica.

“Le podría decir a mi yo de niña que lo logramos, que valió la pena todo lo que pasamos, lo bueno y lo malo. Que la felicito por no rendirse en ningún momento y seguir adelante, dar todo en cada momento. Hay personas que pensaste iban a estar todo el tiempo pero no, así como han habido personas que jamás imaginaste seguirían aquí. Muchas gracias por la fuerza que me diste para lograr mis segundos Juegos Olímpicos”, dijo Prisca Awiti.

La Final por la medalla de oro de París 2024 se disputa este mismo martes 30 de julio. Sea cual sea el resultado, México ha sumado otra presea en el medallero que lidera la República Popular de China y Prisca Awiti ha pasado a la historia tras haber conquistado el primer metal olímpico para nuestro país en la disciplina de judo.

