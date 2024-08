“Ni para México ni para el mundo estaba prevista mi medalla” Prisca Awiti

Prisca Awiti, la mexicana ganadora de medalla de plata en París 2024 habló en conferencia de prensa tras regresar a México al concluir su participación de los Juegos Olímpicos.

Awiti confesó que es consciente que la medalla que logró ganar no era algo que esperaran en México ni en el mundo, pero reveló que el judo es un deporte en el que depende de como sale el atleta ese día de la competencia.

“Es algo de lo que estoy consciente, ni para México ni para el mundo estaba prevista mi medalla, pero judo es un deporte bonito porque depende de cómo sale el atleta el día de la competencia”

El emotivo mensaje de Prisca Awiti

De igual forma, Prisca agregó que lo que pasó con ella, es algo que le enseña a la gente que no tienes que ser el favorito para poder ganar una medalla, si crees en ti y en tu preparación es posible ganar.

“Esto enseña a la gente que no tienes que ser el favorito para ganar, si crees en ti y en tu preparación es posible ganar”.

La judista detalló que poco a poco se ha ido acostumbrando a lo que significa ser medallista olímpica tras hablar con los medios y ser reconocida en la calle.

“Poco a poco me voy acostumbrado a lo que significa ser una medallista mexicana, no es algo a lo que estoy acostumbrada y he tenido que aprender muchas cosas, hablar con los medios, tener gente frente de mí. Ahora la gente me reconoce en la calle, mi vida ha cambiado mucho”.

Por último, señaló que va a tomarse un descanso para iniciar con su preparación para las siguientes competiciones y con la meta de cambiar la plata por un oro en los Ángeles en 2028.

“Es importante el descanso para recargar y pensar en la próxima meta, que es convertir esta plata en un oro. Me gusta ponerme metas porque sueños solo haces cuando duermes, las metas son algo fijo”.

