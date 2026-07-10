¿Hay problemas de Henry Martín con la directiva del América? Esto se sabe

Es muy probable que si te acercas con la afición, hablen bien de Henry Martín, sin embargo el final del vínculo existente con los azulcremas llegaría en breve. Algunos reportes aseguran que en América buscan que el ariete se rebaje el sueldo de manera considerable. Con 33 años, La Bomba estaría ante una decisión clave en lo que se percibe como el ocaso de su carrera.

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¿Henry Martín saldrá del América sin pena ni gloria?

Reza una frase célebre que parte del viaje es su final, sin embargo los ídolos yéndose de su lugar de éxito no es sencillo de sobrellevar. En este caso, Henry Martín se encuentra en una etapa de su carrera clave para saber cómo quiere vivir su final como futbolista. Aunque no se le desea ningún mal, a los 33 años es complicado sostenerse como elemento clave en cualquier club del mundo.

En ese sentido, el 2027 es el final de contrato del yucateco con los azulcremas. Allí se indica que las gestiones entre futbolista y directiva ya están en marcha para ver una posible extensión de contrato. Algunas fuentes indican que su contrato acaba en enero y otras dicen que hasta el verano, pero que le habrían dicho a Henry que se rebajara el salario.

La planificación de la directiva tendría al ariete mexicano como próximo a formar parte de un rol secundario. Según algunas fuentes, el emblema del americanismo en época reciente ganaría 28 millones de pesos al año. Por ello en un posible nuevo contrato debería bajar sus pretensiones económicas. Sin embargo, estos momentos son claves para pensar en el siguiente paso de la carrera del delantero.

¿Por qué Henry Martín ha perdido protagonismo en América?

Una de las grandes problemáticas para los azulcremas en los torneos recientes fue la ausencia de un centro delantero que diera el ancho. En ese sentido se indica que una de las posiciones que se buscarían entre los refuerzos es la del ‘9’. Y en el caso específico de Henry Martín, las lesiones fueron demoledoras, por dicha razón no acumuló más de 450 minutos en ninguno de los 3 últimos torneos. En ese sentido, este Apertura 2026 será clave para retomar su nivel y convencer a la directiva de ampliar su contrato.