¿Problemas para el América? Estos son los números de Gabriel Milito en los Clásicos

En la previa del Clásico Nacional número 264, las Chivas visitará la cancha del Estadio Banorte cuando enfrente al América en la Jornada 9 del Apertura 2026, el próximo sábado 19 de septiembre a las 21:00 horas (tiempo del centro de México).

Más allá del momento futbolístico con el que lleguen ambas plantillas, el verdadero as bajo la manga del Rebaño Sagrado está en el banquillo. Los números de Gabriel Milito en este tipo de compromisos de alta tensión resultan poco alentadores para la escuadra de Coapa.

Desde su llegada a la Liga MX, el estratega argentino ha convertido los derbis en su especialidad. Al mando del Club Deportivo Guadalajara, Milito lleva un paso perfecto con cuatro victorias en cuatro partidos disputados.

Acumula dos triunfos sobre el América y dos más sobre el Atlas en el Clásico Tapatío. De acuerdo con los registros, su equipo sabe adaptarse a lo que pide el partido, logrando desde goleadas contundentes como el 4-1 frente a los rojinegros en el Apertura 2025, hasta victorias tácticas y apretadas por la mínima diferencia ante las Águilas.

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Gabriel Milito: Especialista en Clásicos

A lo largo de su trayectoria profesional, Milito ha dirigido 14 clásicos oficiales en tres países distintos, cosechando un saldo positivo de siete victorias, cinco empates y apenas un par de derrotas. Antes de aterrizar en suelo mexicano, dejó su huella en Brasil dirigiendo al Atlético Mineiro. En el siempre rocoso Clássico Mineiro contra Cruzeiro, se mantuvo invicto en cuatro enfrentamientos, llevándose dos triunfos y dos empates. Su mayor hazaña en esta rivalidad fue coronarse campeón del torneo estatal de 2024 derrotando a su acérrimo rival a domicilio, una actuación que acaparó las portadas de la prensa internacional.

Sus raíces como técnico se forjaron en el complejo y pasional balompié argentino, donde también supo lidiar con el calor de las rivalidades de barrio y ciudad. En sus dos etapas con Estudiantes de La Plata, terminó invicto el Clásico Platense ante Gimnasia y Esgrima con una victoria y un empate.

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Posteriormente, su ciclo con Argentinos Juniors arrojó duelos mucho más cerrados frente a Platense, sumando dos empates y un tropiezo por la mínima. De hecho, la única derrota dolorosa en este tipo de cotejos ocurrió hace casi una década, en noviembre de 2016, cuando cayó 3-0 al frente de Independiente contra Racing en el Clásico de Avellaneda.

Con un 61.9 por ciento de efectividad global en clásicos y una racha inmaculada desde que tomó las riendas en territorio azteca, la figura de Gabriel Milito se erige como una auténtica garantía para el Guadalajara.

El próximo sábado por la noche, el América no solo intentará quedarse con el orgullo del torneo regular, sino que tendrá el enorme desafío táctico y mental de derribar a un técnico que, por sus números y su historia, sabe perfectamente cómo adueñarse de los clásicos.

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