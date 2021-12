Prohiben tatuajes a los futbolistas en China

El futbol de China ha vuelto a dar de qué hablar. No es sólo la liga que ofrece millones para fichar a algunos jugadores, sino que ahora han anunciado una nueva política que prohibe los tatuajes a sus futbolistas.

Los tatuajes y el futbol de China, no se llevan. En 2018, durante la China Cup, algunos jugadores se vieron obligados a cubrirse los que tenían mientras disputaban los partidos y así, se han dado varios episodios.

China prohibe los tatuajes a sus futbolistas

La Administración de Deportes en China dio a conocer una serie de normas que deberán cumplir todos los futbolistas que representen a la Selección Nacional del país, buscando “ser un ejemplo para la sociedad”.

¿Y los tatuajes que ya tienen? Las mismas normativas piden que los futbolistas que ya cuentan con algún tatuaje, se lo borre y para las categorías inferiores como la Sub-20, aquel jugador que esté tatuado, no podrá ser convocado.

En el portal oficial de la Selección de China, se pueden observar fotografías de algunos futbolistas como Zhang Xizhe o Zhang Linpeng con un ligero retoque de imagen, en el que se le borraron los tatuajes que tenían.

Otra de las normativas que se implementó en el futbol chino, es la organización de actividades de educación de ideología y política, así como la educación patriótica de los jugadores. Una serie de reformas que deberán cumplirse desde ahora.

La Selección Nacional de China

El nivel de futbol de la Superliga de China no ha aumentado. Han sido varios “bombazos” los que han dado, pero hasta ahora no han conseguido dar el paso que necesitan y la prueba más clara, fue que quedaron una vez más fuera del Mundial. No se clasifican a la Copa del Mundo desde que lo hicieran para Corea-Japón 2002. Son ya cinco justas mundialistas a las que no asisten.

