Promete llevar a la gloria a América y llegó a valer 40 millones, pero en su antiguo equipo ya lo odian

Allan Saint-Maximin es el jugador que promete llevar al América de nueva cuenta a la gloria, después de una seguidilla de fracasos, como el quedar eliminado en la Fase de Grupos de la Leagues Cup 2025 al igual que los otros 3 Grandes del futbol mexicano . El francés que llegó a valer 40 millones de euros (más de 866.5 millones de pesos) no salió bien del Fenerbahçe de Turquía, su antiguo equipo, pues los aficionados lo odian por varios factores.

Saint-Maximin jugó en la liga turca antes de ser fichado por el América, aunque su paso por el país del Medio Oriente estuvo lleno de pasajes oscuros que de alegrías, pues fue tachado de falta de profesionalismo por su exentrenador José Mourinho. Estas fueron las primeras palabras del francés al arribar a México .

@st_maximin Allan Saint-Maximin no salió bien de su antiguo equipo al acusarlos supuestamente de querer doparlo

El técnico de talla internacional declaró que el delantero tiene una mala actitud en los entrenamientos, llega tarde y está en mala forma física. “En los últimos tres meses jamás lo he visto entrenar cuatro días seguidos al mismo nivel que sus compañeros. No está en condiciones de jugar”, mencionó Mourinho en conferencia de prensa.

¿Por qué otra razón odian a Allan Saint-Maximin en Fenerbahce?

Allan Saint-Maximin causó revuelo en el mundo futbolístico al revelar en el podcast Zack en Roue Libre que en el Fenerbahce intentaron doparlo. “Esas son las cosas que la gente no sabe, cosas de las que no hablas porque te amenazan”.

En la entrevista el francés no reveló cuál era el fin del supuesto dopaje del club turco, pues solo abordó el tema de manera superficial. Estas declaraciones no cayeron bien en el seno del equipo ni en la afición que le recriminó su rendimiento en la recta final de la temporada en la que estuvo a préstamo.

¿Cuál es el precio actual de Allan Saint-Maximin, jugador que promete llevar a la gloria al América?

Allan Saint-Maximin llegó a tener un valor en el mercado de 40 millones de euros en 2022, cuando jugaba para el Newcastle United de Inglaterra. Sin embargo, 3 años después su precio decayó estrepitosamente, según Transfermarkt, al costar actualmente 13 millones de euros (281.7 millones de pesos).