Pronóstico Colombia vs Ghana por el Mundial 2026: esta es la predicción del resultado, según las apuestas

Luego de una sólida fase de grupos, Colombia enfrentará a Ghana en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El encuentro se disputará este viernes 3 de julio de 2026 en el Estadio Kansas City, donde la selección sudamericana intentará mantener el nivel mostrado en la primera ronda.

Con horario confirmado para Colombia vs Ghana, el conjunto cafetero llega como favorito después de terminar como líder de su grupo por encima de Portugal. Del otro lado estarán los africanos, selección que avanzó como tercera de grupo y que buscará sorprender en una serie de eliminación directa.

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group K - Colombia v Portugal - Miami Stadium, Miami Gardens, Florida, U.S. - June 27, 2026 Portugal’s Cristiano Ronaldo and Colombia’s Daniel Munoz embrace after the match IMAGN IMAGES via Reuters/Nathan Ray Seebeck|NATHAN RAY SEEBECK/IMAGN IMAGES via Reuters

Cuotas y apuestas en Colombia vs Ghana por el Mundial 2026

Las cuotas reflejan una ventaja importante para Colombia. De acuerdo con las principales casas de apuestas legales, estos son los pronósticos para el partido entre Colombia y Ghana:

Gana Colombia: 1.43

Empate: 4.40

Gana Ghana: 8.50

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El pronóstico de la inteligencia artificial para Colombia vs Ghana

Según el análisis realizado a partir del rendimiento de la inteligencia artificial, Colombia llega con mayores posibilidades de avanzar a la siguiente ronda. El equipo sudamericano mostró capacidad para competir ante selecciones fuertes como Portugal. Ghana también dejó buenas sensaciones en la fase de grupos. Empató contra Inglaterra y compitió hasta el final frente a Croacia.

Probabilidades de clasificación según el análisis

Con base a las simulaciones, Colombia tendría cerca de un 71% de probabilidades de avanzar a los octavos de final. Ghana aparece con alrededor de un 29% de opciones de conseguir la clasificación. El ganador de este partido enfrentará a Suiza en la siguiente ronda de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Los resultados de Colombia y Ghana en el Mundial 2026

Resultados de Colombia en el Grupo K:

Uzbekistán 1-3 Colombia — Jornada 1

Colombia 1-0 RD Congo — Jornada 2

Colombia 0-0 Portugal — Jornada 3

Resultados de Ghana en el Grupo L:

Ghana 1-0 Panamá — Jornada 1

Inglaterra 0-0 Ghana — Jornada 2

Croacia 2-1 Ghana — Jornada 3

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