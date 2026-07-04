Pronóstico Colombia vs Ghana por el Mundial 2026: esta es la predicción del resultado, según las apuestas
Las casas de apuestas y las simulaciones de la IA dan a Colombia como favorito en 16avos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™
Luego de una sólida fase de grupos, Colombia enfrentará a Ghana en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El encuentro se disputará este viernes 3 de julio de 2026 en el Estadio Kansas City, donde la selección sudamericana intentará mantener el nivel mostrado en la primera ronda.
Con horario confirmado para Colombia vs Ghana, el conjunto cafetero llega como favorito después de terminar como líder de su grupo por encima de Portugal. Del otro lado estarán los africanos, selección que avanzó como tercera de grupo y que buscará sorprender en una serie de eliminación directa.
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Cuotas y apuestas en Colombia vs Ghana por el Mundial 2026
Las cuotas reflejan una ventaja importante para Colombia. De acuerdo con las principales casas de apuestas legales, estos son los pronósticos para el partido entre Colombia y Ghana:
- Gana Colombia: 1.43
- Empate: 4.40
- Gana Ghana: 8.50
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El pronóstico de la inteligencia artificial para Colombia vs Ghana
Según el análisis realizado a partir del rendimiento de la inteligencia artificial, Colombia llega con mayores posibilidades de avanzar a la siguiente ronda. El equipo sudamericano mostró capacidad para competir ante selecciones fuertes como Portugal. Ghana también dejó buenas sensaciones en la fase de grupos. Empató contra Inglaterra y compitió hasta el final frente a Croacia.
Probabilidades de clasificación según el análisis
Con base a las simulaciones, Colombia tendría cerca de un 71% de probabilidades de avanzar a los octavos de final. Ghana aparece con alrededor de un 29% de opciones de conseguir la clasificación. El ganador de este partido enfrentará a Suiza en la siguiente ronda de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.
Los resultados de Colombia y Ghana en el Mundial 2026
Resultados de Colombia en el Grupo K:
- Uzbekistán 1-3 Colombia — Jornada 1
- Colombia 1-0 RD Congo — Jornada 2
- Colombia 0-0 Portugal — Jornada 3
Resultados de Ghana en el Grupo L:
- Ghana 1-0 Panamá — Jornada 1
- Inglaterra 0-0 Ghana — Jornada 2
- Croacia 2-1 Ghana — Jornada 3
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