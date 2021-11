Pronósticos NFL | Semana 11 Temporada 2021

Ravens vs Bears

Khalil Mack no va a jugar, Allen Robinson está cuestionable y aunque cueste trabajo decirlo, son dos de los cinco jugadores más talentosos de los Bears que no estarán disponibles ante unos Ravens que vienen de una humillante derrota ante Dolphins y que ahora tuvieron más de siete días para preparar este partido ante un quarterback novato. No se ve muy alentador el panorama para Bears.

Packers vs Vikings

La semana pasada los Vikings por fin abastecieron a Justin Jefferson como lo que es: un receptor top de la NFL. Los Packers siguen sin Jaire Alexander ni Zadarius Smith por lo que su defensa, que es la mejor de la liga, podría estar expuesta a la amenaza de Thielen y Jefferson. Pero si pudieron ganar el juego ante Seahawks con un Rodgers tan errático, deberían poder sacar este juego también.

Saints vs Eagles

No suena “sexy” pero puede ser el partido más cerrado de esta semana, incluso más que el Cowboys vs Chiefs. Saints es la mejor defensa contra la carrera en DVOA, Eagles es uno de los ataques terrestres más eficientes de la liga las últimas cinco semanas. La defensa de Philadelphia es altamente permisiva, pero los Saints son operados por Trevor Siemian y podrían estar sin Kamara una vez más.

Dolphins vs Jets

Cuando Joe Flacco es tu quarterback titular las esperanzas no pueden ser muy altas, la defensa de los Jets, en teoría, debería ser su punto fuerte y está permitiendo más de 30 puntos por partido este año. Los Dolphins vienen de destrozar la ofensiva de los Ravens y Tua ha jugado a un ritmo altamente eficiente este año cuando ha estado sano, la tendencia de Dolphins debería seguir.

Washington vs Carolina

La joven defensa de Panthers es de las 5 mejores en la liga actualmente, y va volando para ser la mejor en el futuro cercano. La victoria ante Buccaneers de la semana pasada es sumamente complicada que se vuelva a repetir por parte de Washington. El efecto Cam Newton sigue vigente en Panthers y además está el aliciente de enfrentar a Ron Rivera. Muchos puntos a favor para Carolina.

Colts vs Bills

Indianapolis sin hacer ruido es de los equipos más sólidos de la liga, capaces de incomodar a todos y vencer a quien sea hasta que ellos mismos se meten el pie. Aun así, confío en el potencial que tiene Buffalo en ambas unidades y ahora en noviembre es el momento ideal para desatarlo. Espero un juego igual de cerrado que en playoffs y con el mismo resultado, Josh Allen y compañía imponiéndose.

Lions vs Browns

No juega Jared Goff y, lo peor para los Lions, es que la aguja no se mueve un milímetro. No importa quien esté en los controles de Detroit no será suficiente para detener a un equipo tan físico como el de Cleveland que aunque esté sin su quarterback titular, el sistema es prácticamente a prueba de errores.

49ers vs Jaguars

Josh Allen tiene a la defensiva de Jacksonville “on fire”, pero poco puede hacer si ofensivamente siguen sin generar y sin arropar a Trevor Lawrence y compañía. Por otro lado, los 49ers han vuelto a mostrar su cara más peligrosa cuando están sanos Jimmy Garoppolo y George Kittle. La defensa encabezada por Nick Bosa debería tener una tarde sencilla ante Trevor y compañía.

Texans vs Titans

En juego divisional, no importa que tan bien esté un equipo y que tan mal esté el otro, nunca es confiable que alguien sea tan favorito. Este partido puede ser el clásico rompequinielas o puede ser que en el primer cuarto vayan 28-0.

Bengals vs Raiders

Otro partido altamente cerrado, lo curioso es que por puro talento, Cincinnati no debería tener mayores problemas para sacar adelante el juego. Raiders sin tanto personal ha sido altamente efectivo y eso le ha permitido sacar adelante juegos sin Ruggs y con tanto escándalo. La súper suave defensa de los Bengals en zona roja, hace más sencillo aún el examen para Raiders y compañía.

Cardinals vs Seahawks

Son dos partidos completamente diferentes con o sin Kyler Murray, el quarterback de Cardinals condiciona todo. Aun cuando esté limitado, su mera presencia le da un doble problema a la defensa de Seattle, que, por su parte ya tendrá una semana más con Russell Wilson entrenando.

Cowboys vs Chiefs

Puede ser no solamente el mejor partido de la semana, sino el mejor de toda la temporada. Ofensivamente ambos son dinamita pura y más ahora que el ataque de los Chiefs parece haberse despertado de su letargo. Defensivamente ambos tienen puntos sumamente vulnerables. Puede, puede que sea tan entretenido como el Rams – Chiefs de la temporada 2018.

Steelers vs Chargers

Otro juego tremendamente condicionado por las ausencias, en Chargers Joey Bosa está en la lista de bajas por covid. En Steelers mismo caso pero con Ben Roethlisberger y Minkah Fitzpatrick. Los tres son jugadores que te cambian el partido por completo, pero dado que Big Ben no ha entrenado en toda la semana, supongo los de Los Angeles están en mejor posición.

Giants vs Buccaneers

La bestia negra de Tom Brady, tanto con los Patriots como el año pasado con los Bucs. Esta ocasión, sin embargo, no parece que vaya a existir mayor problema, regresa Rob Gronkowski y todos sabemos lo que pasa cuando Brady se enoja. Y Tom salió muy molesto después del juego de Washington, ahora solo busca quien pague los platos rotos.