¿Cuál es el mejor suplemento para hacer crecer los músculos, según la IA?

La búsqueda de estrategias para potenciar el desarrollo muscular ha llevado a muchas personas a considerar usar algún suplemento. Frente a esa tendencia, diversas tecnologías han sido utilizadas para analizar datos científicos y estudios clínicos con el fin de establecer cuáles productos podrían ser más eficaces para crecer los músculos . Uno de esos recursos es la inteligencia artificial (IA), herramienta capaz de procesar grandes volúmenes de información en segundos y ofrecer estimaciones basadas en evidencia recopilada a lo largo del tiempo.

Te puede interesar: ¡ATENCIÓN! Nuevas noticias sobre la lesión de Luis Ángel Malagón previo a la Liguilla

Es importante señalar que la IA no puede anticipar el futuro ni garantizar resultados individuales. Sin embargo, mediante el análisis de estudios, patrones de consumo y ensayos clínicos, esta tecnología puede identificar qué suplementos presentan mayor respaldo para contribuir al crecimiento muscular, bajo ciertas condiciones.

¿Qué suplemento para crecer músculos tiene más respaldo científico?

Dentro de los productos analizados, la creatina monohidratada aparece de forma consistente como el compuesto con mayor número de estudios a favor. Esta sustancia, presente de forma natural en el organismo, tiene funciones relacionadas con el suministro de energía a las fibras musculares. Al suplementarse de forma externa, diversos ensayos han documentado mejoras en el desempeño físico y aumentos en la masa magra cuando se combina con entrenamiento de fuerza.

En el caso de las mujeres, investigaciones sugieren que la creatina puede ser útil durante ciclos hormonales específicos como el embarazo o la menopausia. Además, existen beneficios potenciales asociados con la densidad ósea, la fuerza y hasta el estado de ánimo.

¿Qué otras opciones se vinculan con el crecimiento de masa muscular?

El sitio especializado Healthline complementó que el segundo suplemento con respaldo relevante es la proteína en polvo , en formatos como suero de leche, caseína o vegetal. Su efectividad depende del déficit de proteína en la dieta diaria. Cuando se cubren requerimientos mediante alimentos, la utilidad del suplemento disminuye. En cambio, personas con dificultades para alcanzar ese consumo podrían beneficiarse con su uso.

Otras sustancias como beta-alanina, aminoácidos de cadena ramificada (BCAA) y HMB (beta-hidroxi beta-metilbutirato) han mostrado resultados mixtos. En algunos grupos, como adultos no entrenados o personas mayores, podrían facilitar adaptaciones positivas. No obstante, no todos los perfiles responden igual.

También se comercializan productos conocidos como ganadores de peso, ricos en calorías y carbohidratos. Estos están dirigidos a quienes no logran consumir suficientes nutrientes sólidos. Sin embargo, su efectividad varía según el contexto nutricional y el nivel de actividad física.

Finalmente, compuestos como glutamina, carnitina, ácido linoleico conjugado (CLA) o potenciadores de testosterona aún carecen de evidencia contundente para ser recomendados ampliamente en personas sanas y activas.

Te puede interesar: Los partidos de los cuartos de final del Clausura 2025 que transmitirá TV Azteca Deportes