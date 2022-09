Las provocaciones de Gennady Golovkin hacia Canelo Álvarez

La pelea de Canelo Álvarez ante Gennady Golovkin está a tres días de suceder en Las Vegas, ciudad en la que GGG ha comenzado a hacer su trabajo desafiando a Saúl Álvarez para esta tercer reyerta, la cual podrás ver EN VIVO y GRATIS el sábado 17 de septiembre al terminar Mi Villano Favorito.

VE AQUÍ EN VIVO EL SÁBADO CANELO VS GGG

El pleito será en peso supermediano, en el cual Canelo Álvarez es monarca indiscutido teniendo los cetros de la Organización Mundial de Boxeo, Asociación Mundial de Boxeo, Federación Internacional de Boxeo y Consejo Mundial de Boxeo. GGG sube una división, llegando a la categoría del tapatío con la intención de salir con la mano en alto para acrecentar su legado.

Canelo Álvarez, el único mexicano campeón en 4 divisiones distintas

Los retos de GGG hacia Canelo Álvarez

Cuando parecía que subir de peso significaría un reto para GGG, el boxeador le restó importancia y explicó lo que tuvo qué hacer.

“Me siento igual, solo una o dos cenas más: más hamburguesas, más tacos. No solo tres tacos, cinco”, explicó el kazajo.

Se le cuadra a Canelo Álvarez en el evento de llegadas oficiales el martes. En el MGM, se presentó primero GGG y después Canelo y tras el momento del tapatío ante los reflectores Golovkin regresó a escena buscando a Canelo y lo encaró, mirándose de frente por algunos instantes sosteniéndole la mirada en una clara postura de desafío.

Además GGG en el marco de su llegada soltó una sarcástica declaración, al afirmar sentirse aliviado de pelear a los 40 años, pues pensó por un momento que el tapatío aguardaría hasta que él tuviera 50 años.

“Cuatro años después de la última pelea es mucho, pero me siento aliviado de que Canelo no me haya hecho esperar hasta los 50 años. En algún momento parecía bastante probable”, indicó.

Esta última declaración pareció una provocación de que Canelo lo orilló hasta los 40 años para enfrentarse, sin embargo, Canelo en cuatro años que han transcurrido desde su último choque se ha medido ante ocho rivales, siendo solamente derrotado por Bivol.

Box Azteca transmitirá Canelo vs Golovkin 3

Este sábado 17 de septiembre en la Arena T-Mobile de Las Vegas se enfrentarán en peso supermediano Canelo Álvarez y Gennady Golovkin, choque que podrás ver EN VIVO y GRATIS por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicaición al terminar Mi Villano Favorito 3.