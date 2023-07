PSG en búsqueda de fichar a estrella de la Premier League

El equipo del Paris Saint Germain (PSG) alza la mano para fichar al delantero y capitán de la selección inglesa Harry Kane luego que este se ha negado a renovar contrato con el Tottenham.

Aunque continúa la telenovela llamada Kylian Mbappé, el equipo campeón de Francia mueve los hilos para poder contratar a Kane.

Según información del diario L'Équipe, PSG se lanza por el goleador del Tottenham, ya que el cuadro francés espera sacar provecho de las buenas relaciones entre los presidentes Nasser Al Khelaïfi y Daniel Levy para llevarse al jugador.

Te puede interesar: ¡INSÓLITO! PSG recibe oferta de 300 millones por Mbappé

El Paris Saint Germain tiene decidido enviar una oferta formal al Tottenham siempre que tenga el sí de Harry Kane. De ser así, la propuesta podría superar los 100 millones de euros, un dinero disponible según información del medio RMC Sport.

Gol de Santiago Giménez: México 1-0 Panamá | Final, Copa Oro 2023

Sea como fuera, el PSG mueve ficha para asegurarse un delantero de garantías la próxima temporada al no saber qué sucederá con Kylian Mbappé, a quien el club le ha dado un ultimátum: o renueva o será traspasado este verano.

Hay que recordar que Harry Kane tiene contrato vigente con los ‘Spurs’ hasta 2024, además que el jugador británico ve con buenos ojos irse a la Bundesliga con el equipo del Bayern Munich que ha expresado su interés por el goleador.

Bayern Munich interesado por Harry Kane

El contrato que ofrece el Bayern a Harry Kane sería de cuatro o cinco años más un salario en la escala retributiva más alta de la plantilla, en la que llegó Mané, cercano a los 20 millones de euros, revela Sport Bild.

La duda de que se va o se queda Kane en el Tottenham ha estresado a los integrantes del equipo y así lo da a conocer en declaraciones el técnico Ange Postecoglou, entrenador de los Spurs.

Te puede interesar: Ancelotti se maravilla con la forma de jugar de Bellingham

“No queremos alargarlo demasiado. No creo que sea bueno para nadie. No creo que sea bueno para Harry, no creo que sea bueno para el club”, fueron las palabras del entrenador al respecto.