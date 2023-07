La traición de Mbappé al dueño del PSG, Nasser Al Khelaifi

Cuando el delantero Kylian Mbappé firmó su última renovación con el Paris Saint Germain, lo hizo a su manera. El dueño de la entidad, Nasser Al Khelaifi, quería asegurar al futbolista por tres años, pero este sólo accedió a dos años más uno opcional, en el cual la única decisión la tenía el jugador.

En ese momento saltaron las alarmas en el PSG, pues no querían que pasado ese tiempo, el “mejor futbolista del mundo”, en palabras de Al Khelaifi, saliera gratis del club.

Lo único que obtuvieron de ese descontento fue el trato verbal, en donde Mbappé aesguró que no se iría gratis de la institución. Pero eso no se plasmó en el papel, y ahora, después de una carta publicada por el campeón del mundo, el club se enterado de que aquellas palabras se las ha llevado el viento.

Mbappé no pretende extender su acuerdo en París y saldría gratis dentro de un año. El club del Parque de los Príncipes, por su parte, ha sido tajante: o se va en venta este mismo verano, o firma una extensión de contrato. Si se quiere quedar, queremos que se quede, pero necesitamos firmar un nuevo contrato. No podemos dejar que el mejor jugador del mundo se vaya libre. Eso es imposible”, dijo el dueño la semana pasada en la presentación de Luis Enrique como nuevo entrenador, en tono de frustración, pues sabe que no puede obligar al jugador a ninguna de las dos opciones.

El Real Madrid espera pacientemente

Mientras, tanto, por enésima vez con Mbappé, en Madrid se frotan las manos. Saben que está más cerca que nunca, y que aunque lo ideal sería que llegara para esta temporada entrante para sanar la salida de Karim Benzema, tampoco ven con malos ojos esperar un año y que el jugador llegue gratis en lugar de tener que desembolsar cerca de 200 millones de euros.

En París no pueden hacer nada. En Madrid están dispuestos a esperar, y eventualmente perdonar el “ninguneo” que alguna vez Mbappé ya les hizo, con tal de construir un futuro en torno al jugador del momento.