PSG vs Arsenal: Cuándo fue la última vez que hubo un equipo bicampeón en la UEFA Champions League

El Paris Saint Germain está en la puerta de hacer historia de nuevo, ser bicampeón de la UEFA Champions League, sin embargo, el Arsenal tratará de quitarle la gloria al cuadro francés y conseguir su primer estrella en la máxima competición a nivel clubes. Nos tenemos que remontar hasta la temporada 2015-2016 para encontrar al último bicampeón de la Champions League; el Real Madrid Club de Futbol.

El cuadro merengue no solo obtuvo la 'Orejona' dos ocasiones seguidas, se dio el lujo de hacerla tres veces al hilo. De la mano de Zinedine Zidane, el equipo ibérico hizo historia en la competición continental y llevó tres nuevos trofeos a sus vitrinas. Atlético de Madrid, Juventus y Liverpool fueron sus 'víctimas' y justamente en esas ediciones fue la época dorada de la famosa 'BBC' conformada por Cristiano Ronaldo, Gareth Bale y Karim Benzema.

Ahora, Luis Enrique tendrá la tarea de llevar a la gloria una vez más al equipo de la capital francesa y darle su segunda UEFA Champions League al PSG. Cabe recordar que, del otro lado estará un equipo que nunca ha ganado la 'Orejona', pero, ya tiene la experiencia de una final (2006 ante el Barcelona perdida 1-2).

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