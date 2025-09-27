Puebla vs Chivas de Guadalajara: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY viernes 26 de septiembre, partido de la Jornada 11 del Apertura 2025; marcador online

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Reprograman partido de Pumas en el Apertura 2025 que estaba agendado para este sábado

Puebla recibe a Chivas en la Jornada 11 del Apertura 2025. Luego de la Fecha Doble, el conjunto de ‘La Franja’ encara el partido en casa tras empatar ante Pachuca en la Jornada 10. Por su parte, el ‘Rebaño Sagrado’ viene de ganarle a Necaxa en el Estadio Akron.

Dirigidos por Gabriel Milito, el cuadro rojiblanco cuenta con varias ausencias en su plantilla. Hugo Camberos y Yael Padilla se encuentran concentrados con la Selección Mexicana para el Mundial Sub-20. Por su parte, Roberto Alvarado, Daniel Aguirre, Erick Gutiérrez, Alan Mozo y Javier Hernández están en proceso de rehabilitación de sus respectivas lesiones.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Reprograman partido de Pumas en el Apertura 2025 que estaba agendado para este sábado