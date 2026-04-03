Puebla vs FC Juárez EN VIVO y GRATIS, Jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

¡Tremendo Viernes Botanero! Disfruta completamente en vivo el partido entre Puebla vs FC Juárez correspondiente a la Jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX desde el Estadio Cuauhtémoc.

Ve EN VIVO Y GRATIS este partido en Azteca 7 por televisión abierta y en el sitio web de aztecadeportes.com, además de la App Oficial de TV Azteca Deportes en punto de las 6:50 pm tiempo del centro de México.

El Estadio Cuauhtémoc en Puebla, será el escenario en donde la La Franja buscará un triunfo que lo acerque a puestos de Liguilla, mientras que los Bravos, de conseguir los 3 puntos, se meterían de lleno en la pelea por un boleto a la Fiesta Grande junto a las Águilas que actualmente ocupan el octavo lugar.