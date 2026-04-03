¡DE REBOTE! Jurado ataja pero Iker Moreno aprovecha y marca el primero para Puebla

En el partido entre Puebla y Juárez de la Jornada 13 de la Liga BBVA MX, Sebastián Jurado logró una primera atajada, pero dejó el balón suelto dentro del área. Iker Moreno apareció en el momento justo para aprovechar el rebote y mandar el balón al fondo de las redes, marcando el primer gol del encuentro.