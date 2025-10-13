deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Selección Azteca
Nota

¡OFICIAL! Así se jugarán las semifinales del Mundial Sub-20

Se llevaron a cabo los cuartos de final del Mundial Sub-20 que se juego en Chile y ya se conoce a los semifinalistas que lucharán por un boleto a la final

Maher Carrizo, jugador de Argentina
Memo Gómez
Selección Azteca
Compartir

El Mundial Sub-20 de Chile ya tiene a sus cuatro semifinalistas tras una eliminatoria de cuartos de final que dejó fuera a México y a otros candidatos. La Selección Argentina terminó con la ilusión nacional al imponerse en un partido con dominio sudamericano, demostrando una vez más su jerarquía en este tipo de instancias.

Argentina se medirá a Colombia en la primera semifinal, después de que el combinado cafetero eliminara a España en una demostración de fútbol sólido y efectivo. Por la otra llave, la sorpresa Marruecos que compartió grupo con México, venció a Estados Unido y se enfrentará a Francia, que superó a Noruega en el último choque de la ronda.

El cuadro comandado por Gilberto Mora y Obed Vargas se despidió del certamen tras un rendimiento aceptable con mucho merito donde superaron el “grupo de la muerte” con España, Marruecos y Brasil en el que demostraron el crecimiento del fútbol mexicano en esta categoría. Sin embargo, encontraron en Argentina un rival que supo controlar los momentos clave del encuentro.

Te puede interesar: Llegó como el fichaje bomba al Cruz Azul; estaría a horas de irse por las pocas oportunidades

Las semifinales se disputarán el miércoles 15 de octubre, mientras el juego por el tercer puesto está programado para el 18 y la gran final para el 19 del mismo mes. El cuadro africano buscará mantener su racha perfecta ante los franceses, en un duelo que promete ser de los más atractivos del torneo.

México deja el campeonato con la cabeza en alto, pero con la certeza de que el camino hacia la élite mundial aún requiere más trabajo. Mientras tanto, cuatro selecciones mantienen vivas sus esperanzas de levantar el trofeo en Santiago.

Te puede interesar: Era un recurrente goleador en la Selección Mexicana, pero Javier Aguirre lo tiene totalmente borrado

Notas - Tendencia
Selección Mexicana
Mundial Sub-20 2025
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Memo Gómez

Autor / Redactor

Memo Gómez

Te Recomendamos

Thumbnail
Selección Azteca
Mejor ni hablamos: análisis México vs Colombia | TV Azteca Deportes
resumen mexico vs colombia.jpg
Selección Azteca
Resumen: Colombia golea 4-0 a México | Exhibición cafetera rumbo al Mundial 2026
johan carbonero.jpg
Selección Azteca
Gol de Johan Carbonero | México 0 - 4 Colombia | Fecha FIFA 11 Octubre 2025
Thumbnail
Selección Azteca
¡GOL CON OLOR A MUNDIAL! Golazo de Jefferson Lerma | Mexico 0 - 3 Colombia | Fecha Fifa 11 Octubre
Thumbnail
Selección Azteca
Golazo de Luis Díaz | México 0 - 2 Colombia | Fecha FIFA 11 Octubre
Thumbnail
Selección Azteca
¡Orbelín perdona! México deja ir el empate | México vs Colombia
Thumbnail
Selección Azteca
Johan Vásquez salva a México | Gran cobertura ante descolgada de Colombia | México vs Colombia
ko a ditta.jpg
Selección Azteca
¡James con clase y Vega con poder! Sombrerito y riflazo que noquea a Ditta | México vs Colombia
GOL colombia.jpg
Selección Azteca
Gol de Jhon Lucumí | Colombia se adelanta 0-1 ante México con juagada a balón parado
Thumbnail
Selección Azteca
Santiago Giménez contra el mundo | Disparo que casi sorprende a Colombia | México vs Colombia
×
×