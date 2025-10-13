¡OFICIAL! Así se jugarán las semifinales del Mundial Sub-20

El Mundial Sub-20 de Chile ya tiene a sus cuatro semifinalistas tras una eliminatoria de cuartos de final que dejó fuera a México y a otros candidatos. La Selección Argentina terminó con la ilusión nacional al imponerse en un partido con dominio sudamericano, demostrando una vez más su jerarquía en este tipo de instancias.

Argentina se medirá a Colombia en la primera semifinal, después de que el combinado cafetero eliminara a España en una demostración de fútbol sólido y efectivo. Por la otra llave, la sorpresa Marruecos que compartió grupo con México, venció a Estados Unido y se enfrentará a Francia, que superó a Noruega en el último choque de la ronda.

El cuadro comandado por Gilberto Mora y Obed Vargas se despidió del certamen tras un rendimiento aceptable con mucho merito donde superaron el “grupo de la muerte” con España, Marruecos y Brasil en el que demostraron el crecimiento del fútbol mexicano en esta categoría. Sin embargo, encontraron en Argentina un rival que supo controlar los momentos clave del encuentro.

Te puede interesar: Llegó como el fichaje bomba al Cruz Azul; estaría a horas de irse por las pocas oportunidades

Las semifinales se disputarán el miércoles 15 de octubre, mientras el juego por el tercer puesto está programado para el 18 y la gran final para el 19 del mismo mes. El cuadro africano buscará mantener su racha perfecta ante los franceses, en un duelo que promete ser de los más atractivos del torneo.

México deja el campeonato con la cabeza en alto, pero con la certeza de que el camino hacia la élite mundial aún requiere más trabajo. Mientras tanto, cuatro selecciones mantienen vivas sus esperanzas de levantar el trofeo en Santiago.

Te puede interesar: Era un recurrente goleador en la Selección Mexicana, pero Javier Aguirre lo tiene totalmente borrado