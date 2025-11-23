¿Pumas tiene ventaja sobre otros clubes por James Rodríguez?

El colombiano James Rodríguez estaría dispuesto a llegar a uno de los clubes de la Ciudad de México para mantenerse en buena condición física de cara al Mundial de 2026. Los agentes del jugador habrían ofrecido a James a Cruz Azul y Pumas, siendo este último el que podría tener una ligera ventaja por algunos factores.

Uno de ellos es que en la plantilla felina se encuentra Álvaro Angulo, su compatriota y compañero de la selección colombiana. Otro es que volvería a encontrarse con Keylor Navas, luego de su pasado juntos en el Real Madrid.

El costoso salario de James

Todo dependerá del salario del jugador, que es alto, aunque podrían llegar a un acuerdo en este mercado de transferencias con el equipo felino. Pumas necesita un "10" creativo, por lo que le vendría de maravilla un elemento como el cafetero. El conjunto felino culminó un semestre para el olvido en la Liga BBVA MX y espera reforzarse de la mejor manera para el siguiente torneo.

"Hoy terminamos con seis niños de la cantera. Tuvimos bajas importantes, había cinco jugadores que trajimos y no estaban. Los dos '9', nuestro amigo de Gales, Carrasquilla y Pedro, que jugó hace 48 horas. Aún así terminamos con seis canteranos que traen triple dígito y es parte de la reestructura, del proceso que queríamos hace seis meses y hoy, con todas las respuestas que tenemos", dijo el DT mexicano Efraín Juárez tras la eliminación.

Comienza la puja por James

El estratega de los felinos no ocultó el interés que tiene el Celtic por él.

"Hay intereses de otros clubes y eso para mí no me distrae, al contrario, sabemos perfectamente qué club está pendiente de la situación porque jugué ahí. No es fácil para un joven técnico mexicano que te involucren. Ellos ven y piensan que se hace un buen trabajo. Fue un semestre de mucho aprendizaje porque todas las semanas había algo. Era destapar un hoyo para tapar otro. Hoy terminamos con dos falsos nueves. Agradecer primero a mis jugadores porque pelearon y creyeron", sentenció.

