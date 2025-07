¡ÚLTIMO MOMENTO! El portero mundialista que busca Pumas como REFUERZO

Pumas sigue buscando refuerzos. Con el Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX iniciado, el Club Universidad Nacional no ha terminado de armarse para seguir encarando la nueva campaña. Dirigidos por Efraín Juárez, una de las prioridades del cuadro del Pedregal es el arco, pues tras la salida de Alex Padilla, quien ha regresado al Athletic Club de Bilbao, varios nombres han sido vinculados en la escuadra de la UNAM sin poderse dar algo concreto.

Y es que diversos rumores colocaron a Keylor Navas y David Ospina en la órbita de Pumas. Sin embargo, el fichaje del portero de Costa Rica no se pudo concretar ante el alto costo que pedía Newell’s Old Boys para dejar salir al experimentado guardameta a la Liga BBVA MX, pues el contrato del exjugador del Real Madrid con el conjunto de La Lepra no tenía cláusula de rescisión en una firma que vincula al arquero tico con el equipo rojinegro hasta finales de 2026.

El portero Mundialista que busca Pumas

Ahora, ha salido un nuevo nombre a la luz. Diversos reportes señalan que Pumas estaría buscando a Rui Patricio para defender el arco auriazul. El guardameta de Portugal de 37 años de edad con una amplia trayectoria que a nivel de clubes lo ha llevado por el Sporting, Wolverhampton, AS Roma, Atalanta.

Por otro lado, jugando para la Selección de Portugal, Rui Patricio tiene registro en tres Copas del Mundo (2014, 2018, 2022) y cinco Eurocopas quedando campeón en 2016 con el cuadro luso.

Actualmente, el portero se encuentra sin equipo tras cumplir un contrato corto con el Al-Ain, para jugar el Mundial de Clubes 2025, motivo por el que el jugador llegaría a coste cero a Universidad Nacional.

