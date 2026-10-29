Viernes de alto riesgo: A Pumas se le complica sumar fuera de C.U. ¿ligará victoria como visitante en su encuentro ante Puebla?

La actividad de la Jornada 15 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX comienza este viernes 30 de octubre y uno de los partidos más atractivos de este fin de semana es el que enfrentará al Puebla en contra de los Pumas en la cancha del Estadio Cuauhtémoc en donde los Universitarios buscarán una victoria en calidad de visitante.

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Pumas y Puebla, con la obligación de ganar para mantener aspiraciones de Liguilla

Los Pumas han dejado ir valiosos puntos que le han costado rezagarse hasta la doceava posición de la tabla y muchos de ellos han sido en condición de visitante.

Fuera de casa, los Universitarios suman 10 unidades, producto de tres victorias y un empate, pero han perdido tres partidos, por lo que buscarán una nueva victoria cuando se metan a la cancha del Puebla este viernes.

Por su parte, los poblanos solo han ganado un partido en la cancha del Estadio Cuauhtémoc que data del 22 de agosto cuando le ganaron al Santos Laguna.

No te pierdas del partido entre la Franja del Puebla y los Pumas este viernes 30 de octubre en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México, que podrás disfrutar a través de la señal de TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca Deportes, al terminar el encuentro entre los Bravos de Juárez y el Querétaro.

Tanto Puebla como Pumas mantienen vivas sus aspiraciones de colarse en la Liguilla, pero necesitan de una victoria a como dé lugar este viernes para meterse de lleno en la pelea.

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