¡Se enojan con Rafa Márquez! Barcelona estaría molesto con el DT mexicano tras postularse en lugar de Xavi

Con todavía 16 fechas por disputar en la temporada 2023-24 de LaLiga, Xavi Hernández dio a conocer que se irá del banquillo del Barcelona al terminar la campaña debido a los malos resultados.

Todo esto derivó después de la derrota Blaugrana por marcador 5-3 ante el Villarreal, equipo que se ubica cerca de los puestos de descenso, tras ser eliminados de la Copa del Rey en cuartos de final y perder la final de la Supercopa ante el Real Madrid.

¿Qué dijo Rafa Márquez sobre Xavi Hernández?

Al término del encuentro entre el Barcelona Atletic y el Fuenlabrada, que fue victoria azulgrana, Rafael Márquez, estratega del equipo culé habló en conferencia de prensa sobre las posibilidades de tomar las riendas del primer equipo y sustituir a Xavi.

“Llegará si me tiene que tocar. ¿Quién no querría ser entrenador del Barça? Seguiré preparándome, es apenas mi segunda temporada como técnico. A una oportunidad así no le puedes decir que no y si llega ese momento intentaré estar disponible y tratar de hacer lo mejor posible”, declaró el mexicano.

La molestia del Barcelona con Rafa Márquez

Con base en las palabras del ‘Káiser’, medios españoles publicaron que la directiva del Barcelona se habría molestado por las declaraciones del mexicano, quien podría ser el candidato favorito de Joan Laporta para asumir la dirección técnica.

La molestia surgiría porque Xavi Hernández sigue el mando del equipo y los dirigentes no habrían agradecido lo sucedido. “Sus palabras no gustaron nada. De hecho, el cabreo por parte de algunas de las personas que mandan mucho en la entidad fue grande”, escribió uno de los diarios ibéricos más importantes, donde continuaron por agregar que incluso Márquez es consciente del malestar que generaron sus palabras.

Mismas declaraciones que fueron percibidas en los altos mandos blaugranas como “un gesto torpe e inoportuno”, que además no ayuda nada en la situación actual del club, que en últimas fechas ha vivido derrotas complicadas.