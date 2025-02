Pumas se medirá contra Messi en la Leagues Cup 2025

Pumas sigue sin convencer a su afición en el torneo Clausura 2025. El cuadro felino tiene la cuenta pendiente de conseguir títulos en los torneos internacionales, algo que espera lograr en la Concachampions.

El cuadro universitario enfrentará al Inter de Miami de Lionel Messi en la edición de 2025 de la Leagues Cup, el duelo será el 6 de agosto en el estadio del cuadro de la MLS. También, tendrán como rivales al Orlando City y al Atlanta United.

“Me pare e que no hicimos un buen partido allá, era un partido que con todo y que no jugamos bien, sin chances y oportunidad, no era para perderlo. Acá había otro juego y la preocupación pasa por ser fútbol, qué da muestras de ser bastante peculiar y que no tiene que ver con el resultado que se da en la cancha. Lo lindo del fútbol es que equipos sin tanta valía se llevan los triunfos. Si nosotros tenemos un buen partidos daremos la vuelta, si jugamos mal perderemos”, dijo el DT de Pumas previo al partido de vuelta ante el Cavalry por la Concacaf.

Lema, el apuntado por la afición de Pumas

La afición felina ya ha pedido la salida de Gustavo Lema en reiteradas ocasiones, por lo que una eliminación en la Concachampions dejaría muy comprometida la gestión del DT argentino.

“Lo que mostró hoy no gusta. Lo complejo del campo de juego no son excusas. Para seguir clavando la daga, el primer tiempo ante Toluca no me gustó. Estamos en una búsqueda. Teníamos un arma y el equipo tenía mucha costumbre en desahogar en el Chino, no lo tenemos y estoy obligado a buscar un sistema distinto que nos permita jugar mejor que el torneo pasado”, sentenció Gustavo Lema antes de enfrentar al cuadro canadiense.

Los dirigidos por Gustavo Lema van por la remontada

Pumas deberá darle vuelta a la serie ante el Cavalry en casa, de lo contrario la afición presionaría más a la directiva para un posible cambio de entrenador en el horizonte.

