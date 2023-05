El equipo grande que quedó fuera de repechaje y liguilla en tres torneos

Ha terminado el torneo regular del Clausura 2023 y el fin de semana quedaron definido los equipos clasificados a Liguilla y al Repechaje. Los primeros cuatro lugares los consiguieron: Monterrey el primer lugar con 40 puntos, América el segundo con 34 puntos, Chivas el tercero con 34 puntos y Toluca el cuarto con 32 puntos.

Para el Repechaje, los equipos que disputarán el repechaje son: Pachuca, León, Tigres, Cruz Azul, Atlas, Puebla, Atlético de San Luis y Santos. Por lo que, los enfrentamientos quedaron de la siguiente manera: Pachuca vs Santos, León vs Atlético de San Luis, Tigres vs Puebla y Cruz Azul vs Atlas.

Es el último torneo que contará con Repechaje, ya que para el Apertura 2023 se volverá al formato anterior donde clasifica a Liguilla los primeros ocho lugares. Han sido seis torneos en los que ha estado la reclasificación a la Liguilla y de los cuatro equipos grandes, hay tres que han logrado clasificar entre los primeros 12 lugares en cada ocasión.

Únicamente, hay un equipo entre los cuatro grandes que sólo logró estar entre los primeros 12 lugares en tres ocasiones. El cual es Pumas.

El conjunto universitario solo logró entrar en tres ocasiones al Repechaje de los seis torneos que se han disputado. Mientras que, equipos como: Monterrey, América, Chivas, Tigres, Cruz Azul y Puebla, siempre lograron ser protagonistas en los seis torneos.

En estos lugares ha quedado Pumas en los últimos seis torneos

Desde que empezó el Repechaje en el Guard1anes 2020, Pumas no ha tenido tanto protagonismo en el torneo. Estas son las posiciones en las que ha quedado.

Pumas: Ap 2020: segundo lugar, Cla 2021: quinceavo lugar, Ap 2021: onceavo lugar, Cla 2022: onceavo lugar, Ap 2022: dieciseisavo lugar y Cla 2023: catorceavo lugar.

