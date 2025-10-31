La racha negativa de Pumas en CU durante el Apertura 2025

Pumas ha dejado una imagen gris en el actual torneo. El equipo felino deberá derrotar a Xolos si quiere meterse en la pelea por el último boleto al play-in.

El Estadio Olímpico Universitario ha dejado de ser una fortaleza. El equipo que dirige Efraín Juárez solo ha sabido sumar una victoria en casa en lo que va del certamen.

"Evidentemente no es lo que me gustaría, pero creo que lo más importante de todo en la vida, lo que más me apasiona de la vida es aprender de estas situaciones y después de eso cambiar eso en lo que te equivocaste, y creo que eso es lo que hace a una persona exitosa. Creo que eso es lo que está en nuestras manos el día de hoy para cambiar esta situación", dijo José Juan Macías sobre el momento que atraviesa Pumas en el torneo previo al duelo ante Xolos.

¿En duda la grandeza de Pumas?

Por otro lado, Rodrigo López se animó a hablar sobre la posibilidad de que Pumas pierda esa etiqueta de equipo grande.

"No creo que Pumas se esté volviendo un equipo chico. Pienso que las mismas preguntas que nos hacen es porque somos un equipo grande. Estamos haciendo todo para reflejarlo dentro de la cancha y nuestro trabajo nos va a llevar a donde queremos. Somos conscientes de la institución que representamos; más allá del equipo de futbol, representamos a la Máxima Casa de Estudios y a una afición gigante. Y obviamente que nosotros como jugadores queremos darles todo, todo, todo de verdad, porque nosotros también lo soñamos, nosotros queremos ser campeones, y nosotros nos preparamos para eso", sentenció.

El equipo felino suma casi 15 años sin un trofeo en sus vitrinas; además, tiene una racha de siete juegos consecutivos sin conocer la victoria en el torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX.

