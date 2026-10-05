Pumas dejó de ser líder en este rubro; a Solari no le importa y podría salir despedido al término del torneo

Pumas es considerado uno de los equipos más grandes e importantes que existen en el futbol mexicano por una serie de factores a destacar, entre los que sobresalen los títulos de Liga que ostentan y la afición que tiene, misma que es una de las más trascendentes del país.

Aaron Ramsey llega a Pumas

Sin embargo, otro hecho que también hace de Pumas un equipo representativo en México es la forma en cómo suele sacar jugadores de renombre desde sus fuerzas básicas, un hecho que no se ha logrado en este torneo de la mano de un Esteban Solari que ya comienza a dejar dudas en la directiva.

¿Pumas ya no es el nicho de debutantes en la Liga BBVA MX?

Con miras al duelo frente a Cruz Azul ha surgido un dato que no deja bien parado a Pumas, institución que a lo largo de este torneo Apertura 2026 únicamente ha debutado a un futbolista, situación que contrasta con los años anteriores en donde este hecho era muy regular.

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La preparación sigue en marcha en esta fecha FIFA ⚽️#SiemprePumas pic.twitter.com/0mt4og0d4Q — PUMAS (@PumasMX) October 1, 2026

El jugador que recientemente debutó en la primera división mexicana fue Kléber Carranza, quien cuenta con 22 años de edad y que apenas vio minutos en la derrota de Pumas sobre el Atlético de San Luis después del paso que ha tenido por categorías como la Sub-21, misma en donde fue campeón.

Con ello, Esteban Solari únicamente ha formado parte del debut de un futbolista en su paso como DT de Pumas, y si bien cuenta con otro elemento como Julio Domínguez como otro posible debut, la realidad es que esta situación le ha generado críticas por parte de la afición.

¿Quiénes fueron los últimos canteranos de Pumas que han destacado?

En los últimos años Pumas ha tenido la oportunidad de debutar a distintos elementos como lo son Rodrigo López, Pablo Bennevendo y Santiago Trigos; sin embargo, los dos futbolistas más destacados hasta ahora son Erik Lira y Amaury García, ambos pertenecientes a Cruz Azul en la actualidad.