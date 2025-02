La fecha en la que Pumas presentaría a su nuevo DT para el Clausura 2025

Los Pumas viven uno de los peores presentes en varios años. La derrota contra el América y la goleada frente a los Xolos, terminó con la paciencia de la directiva universitario, que tomó la decisión de hacer a un lado del proyecto a Gustavo Lema, para lo que resta del Clausura 2025.

Te puede interesar: ¿Por qué Gustavo Lema fue a la Cantera de los Pumas?

Ahora, están buscando nuevo estratega, para lo que resta del certamen, y la Concacaf Champions Cup, donde están instalados en los octavos de final y se medirán al Deportivo Alajuelense, la siguiente semana, unos días más tarde del duelo contra las Chivas, en la Jornada 10 de la Liga BBVA MX.

Ni Jaime Lozano o Efraín Juárez podrían cambiar el presente de los Pumas | La Mesa Protagonistas

¿Cuándo presentaría Pumas a su nuevo DT para el Clausura 2025?

Por el momento, y al menos para el partido contra las Chivas en el banquillo de los Pumas estará Raúl Alpízar, director de Fuerzas Básicas de la institución, así lo informó el club el pasado miércoles. Donde también aseguraron que están en el proceso de para elegir al nuevo técnico.

Entre esas opciones han aparecido nombres como el Jaime Lozano y Efraín Juárez, ambos con pasado en la institución y mismos que la afición habría pedido para reemplazar a Gustavo Lema. El tema de la presentación aún es una incógnita, pero de acuerdo con distintos reportes, el nuevo estratega sería presentado la siguente semana, entre el 5 y 6 de marzo, luego del partido en la Concachampions contra el Alajuelense.

Te puede interesar: Los partidos de la Jornada 10 de la Liga BBVA MX que transmitirá TV Azteca Deportes

El calendario de los Pumas lo que resta del torneo en el Clausura 2025

Si bien no está todo perdido para los Pumas, las cosas están complicadas. Previo a la Jornada 10 del Clausura 2025 se encuentran en la posición 12 de la Tabla General, con 11 unidades, lo que los tendría fuera del Play-In, además de los octavos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF antes mencionada.

Pumas vs Chivas | sábado 1 de marzo

Pumas vs Alajuelense | martes 4 de marzo

Puebla vs Pumas | viernes 7 de marzo

Alajuelense vs Pumas | jueves 13 de marzo

Pumas vs Rayados | domingo 16 de marzo

León vs Pumas | domingo 30 de marzo

Cruz Azul vs Pumas | sábado 5 de abril

Pumas vs FC Juárez | sábado 12 de abril

Pumas vs Santos | miércoles 16 de abril

Tigres vs Pumas | sábado 19 abril