Pumas gana, pero Lillini lamenta la pérdida de Marco García

A la victoria de los Pumas sobre el Querétaro, poco se le puede reprochar, pero no todo fue positivo para su causa. Marco Antonio García, autor del segundo tanto auriazul, salió lesionado y, según explicó Andrés Lillini, el panorama no es positivo.

“Tristes por la lesión de Marco García. De primer momento, el diagnóstico del médico no es favorable, entonces el grupo lo siente bastante. La primera impresión del médico es que tienen que llevarlo a la Ciudad de México, van a llevarlo rápidamente para sacarle placas y ver el grado de la lesión. De primera vista, es una lesión ósea y esperemos que sea rápida su recuperación, que sea algo muy simple y sacarlo adelante”, dijo el estratega, al término del encuentro.

Otra baja felina para el encuentro de la Jornada 3 ante Tigres es la de Alan Mozo, quien salió expulsado ante los Gallos Blancos. El argentino también se refirió a ella.

“La expulsión no la vi, la reiteración no la vi, la vi en la cancha muy rápido y esperemos ver cómo fue. Suplir (a Mozo) con un chavo de fuerzas básicas, Jesús Rivas o Pablo Benevendo. Ellos están en el plantel y tienen que estar preparados para competir”, apuntó.

Lillini explica la principal fortaleza de los universitarios

Cuestionado, una vez más, por su método para optimizar a un equipo cuya nómina no se encuentra entre las más valiosas de la Liga BBVA MX, Lillini explicó la principal fortaleza de sus pupilos.

“No tengo ningún método. Me creen, hace un año y medio que estamos jugando juntos. Yo sé que sean empecinado en menospreciar algunos de los refuerzos, pero nosotros los hacemos progresar, el método es hacerlos mejores cada día. Hay una idea plasmada, la venimos mejorando, ahora el gran desafío es mantenerla, los grandes equipos mantienen las formas. Se nos van cayendo algunos jugadores por lesión, pero no vamos a retroceder. Si me preguntas la fórmula, dirijo a Pumas, un club que por historia es esto y no voy a retroceder nunca”, finalizó.