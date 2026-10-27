Pumas y los IMPOSIBLES resultados que necesita para acceder a la Liguilla

Pumas no logró obtener un triunfo más en casa luego de igualar ante los Tigres de la UANL en la cancha del Olímpico Universitario por 1-1, por lo que el deseo de llegar a la Liguilla del torneo Apertura 2026 correspondiente a la Liga BBVA MX luce cada vez más lejano.

Aaron Ramsey llega a Pumas

Y es que el equipo de Esteban Solari no solo necesita un milagro para acceder a la próxima Liguilla, sino que también necesita una serie de resultados de parte de otros equipos para siquiera pensar en la posibilidad de estar entre las mejores ocho instituciones de la temporada regular.

¿Qué necesita Pumas para acceder a la Liguilla del Apertura 2026?

Lo primero a tener en cuenta es que, actualmente, Pumas se encuentra en el lugar 12 de la tabla general con 17 unidades producto de cuatro victorias, cinco empates y cinco descalabros. Los de la UNAM han realizado 20 anotaciones; sin embargo, tienen una diferencia de goles de -3.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

🗓️ Calendario Apertura 2026 #SiemprePumas https://t.co/c5ruysvAw1 — PUMAS (@PumasMX) July 30, 2026

Bajo este contexto, y considerando que para el acceso a la Liguilla la media de los últimos años es de 24 a 26 puntos, Pumas ya no puede dejarse puntos y ganar sus próximos tres partidos ante Puebla, América y Monterrey para llegar a este promedio y soñar con la Liguilla del Apertura 2026.

¿Cómo le debe ir a otros equipos para que Pumas pueda avanzar a la Liguilla?

En estos momentos Xolos, el octavo lugar de la tabla general, tiene 20 puntos; sin embargo, Tijuana es, junto a Querétaro, Rayados y América, equipos que tienen un juego menos respecto a los demás, y tristemente para la causa auriazul todos los superan actualmente en cuanto a unidades se refiere.

Ante ello, Pumas necesita que ninguno de estos sume 3 puntos en su duelo pendiente y, a partir de ahí, esperar a que tengan un desastroso cierre de temporada junto a otras instituciones como Santos, San Luis, León y Pachuca, esto a fin de soñar con colarse a la Fiesta Grande entre los últimos lugares.